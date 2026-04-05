Opec+, allarme sicurezza: attacchi alle infrastrutture energetiche minacciano l’offerta globale

I Paesi produttori di petrolio dell’Opec+ hanno espresso forte preoccupazione per gli attacchi alle infrastrutture energetiche, sottolineando come questi episodi stiano incidendo in modo significativo sull’equilibrio del mercato. Nella dichiarazione congiunta diffusa al termine della riunione ministeriale, è stato evidenziato che il ripristino degli impianti danneggiati non è immediato: si tratta infatti di operazioni complesse, costose e che richiedono tempi lunghi. Questo elemento riduce la capacità produttiva nel breve periodo e contribuisce a creare tensioni sull’offerta complessiva.

Secondo i membri del comitato, qualsiasi attacco alle infrastrutture energetiche rappresenta un fattore destabilizzante, perché limita la disponibilità di petrolio e rende più difficile pianificare la produzione e la distribuzione. In un contesto già fragile, queste interruzioni si traducono rapidamente in oscillazioni dei prezzi e in maggiore incertezza per i mercati internazionali.

La guerra in Iran e le nuove tensioni energetiche

Le preoccupazioni espresse dall’Opec+ si inseriscono in un quadro geopolitico segnato dalla guerra in Iran, che ha contribuito ad aumentare il livello di rischio per il settore energetico globale. Il conflitto ha infatti intensificato gli attacchi diretti e indiretti alle infrastrutture petrolifere e ha alimentato un clima di instabilità diffusa in tutta l’area mediorientale, una delle principali regioni produttrici di energia.

In questo scenario, anche la sicurezza delle rotte marittime internazionali è diventata una questione centrale. L’Opec+ ha sottolineato che eventuali interruzioni dei traffici, soprattutto nei passaggi strategici, possono avere effetti immediati sulla continuità delle forniture. La combinazione tra impianti danneggiati e rotte a rischio rappresenta quindi una minaccia concreta per l’approvvigionamento globale e contribuisce ad aumentare ulteriormente la volatilità del mercato.

Rotte alternative e sforzi per la stabilità

Nonostante le difficoltà, il comitato ha lodato i Paesi che hanno adottato misure per garantire la continuità delle forniture, in particolare attraverso l’utilizzo di rotte di esportazione alternative. Queste iniziative hanno permesso di attenuare almeno in parte l’impatto delle interruzioni, contribuendo a ridurre le oscillazioni più estreme dei prezzi.

Tuttavia, le soluzioni alternative non sono sufficienti a compensare completamente le perdite causate dagli attacchi e dalle tensioni geopolitiche. Il sistema energetico globale resta quindi esposto a rischi elevati, soprattutto se il conflitto dovesse intensificarsi o coinvolgere ulteriori aree strategiche. In questo contesto, la cooperazione tra i produttori diventa fondamentale per mantenere un minimo di stabilità.

Monitoraggio continuo e prossime decisioni

L’Opec+ ha infine confermato che continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione del mercato, riservandosi la possibilità di convocare nuove riunioni qualora la situazione lo richiedesse. La prossima ministeriale è già fissata per il 7 giugno, ma il quadro attuale potrebbe portare a decisioni anticipate se dovessero emergere ulteriori criticità.

Il comitato, composto da Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Nigeria, Algeria e Venezuela, ha ribadito che la sicurezza dell’approvvigionamento energetico è una priorità assoluta. In un contesto segnato dalla guerra in Iran e da crescenti tensioni internazionali, la capacità di reagire rapidamente agli shock sarà determinante per evitare ulteriori squilibri e garantire la stabilità del mercato globale.

La misura

L’OPEC+ ha deciso di aumentare ancora le quote di produzione di greggio per via della guerra in Iran e le rappresaglie in Medio Oriente che continuano ad agitare i mercati energetici. Il gruppo, che riunisce tra gli altri grandi produttori come Arabia Saudita e Russia, oltre a diversi Paesi del Golfo colpiti direttamente dagli attacchi di Teheran, “ha deciso di attuare un aggiustamento della produzione” pari a 206.000 barili al giorno a partire da maggio.