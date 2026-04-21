Operazione con droni: colpita importante stazione di petrolio, danneggiati cinque serbatoi di stoccaggio

Un’operazione condotta da droni gestiti dal Centro operazioni speciali Alpha del Servizio di sicurezza dell’Ucraina ha colpito una struttura energetica cruciale nella regione russa di Samara. Secondo una fonte interna citata da RBC-Ucraina, l’attacco ha innescato un incendio di vaste proporzioni, segnalando un’escalation nelle operazioni mirate contro infrastrutture strategiche russe. L’azione si inserisce in un contesto di crescente pressione militare su obiettivi energetici, ritenuti fondamentali per sostenere l’economia. Le autorità russe non hanno immediatamente confermato l’entità dei danni, ma le prime informazioni indicano un impatto significativo sull’impianto colpito.

Il ruolo strategico della stazione di Prosvet

La struttura bersaglio dell’attacco si trova nell’insediamento di Prosvet ed è una stazione di smistamento della produzione lineare, con un ruolo essenziale nella lavorazione del greggio. Qui viene miscelato petrolio ad alto e basso contenuto di zolfo proveniente da diversi giacimenti, per ottenere il cosiddetto greggio Urali, uno dei principali prodotti destinati all’esportazione russa. Questo tipo di infrastruttura rappresenta un nodo cruciale nella rete di trasporto petrolifero del Paese, collegando produzione e distribuzione internazionale. Colpire un impianto di questo tipo significa intervenire direttamente su una catena logistica complessa e vitale, con possibili ripercussioni sia sul mercato interno che su quello globale dell’energia.

Danni ingenti e impatto potenziale

Secondo le prime stime, i droni dell’SBU avrebbero danneggiato almeno cinque serbatoi di stoccaggio, ciascuno con una capacità di circa 20.000 metri cubi e pieni di petrolio greggio al momento dell’attacco. La presenza di grandi quantità di combustibile ha probabilmente contribuito alla rapidità e all’intensità dell’incendio sviluppatosi nell’area. Le conseguenze potrebbero tradursi in una riduzione temporanea della capacità operativa della stazione, con effetti a catena sulla distribuzione del petrolio. L’episodio segue altri attacchi recenti contro infrastrutture energetiche russe, tra cui il colpo simultaneo a più raffinerie in una sola notte, evidenziando una strategia sempre più coordinata e incisiva da parte ucraina.