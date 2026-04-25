Parapendista contro un muretto: atterraggio d’emergenza dopo l’incidente

Si è concluso nella tarda mattinata di oggi un intervento di recupero che ha visto protagonista un parapendista 53enne di Peio, vittima di un incidente avvenuto durante la fase di atterraggio del suo volo. L’uomo, che ha avuto un imprevisto durante il suo atterraggio, è finito contro un muretto nei prati sopra il paese. A dare l’allarme è stato lo stesso parapendista, che ha prontamente chiamato il 112 intorno alle 10.30 di questa mattina, rimanendo cosciente durante tutte le operazioni di soccorso. Subito dopo la chiamata d’emergenza, la Centrale Unica di Emergenza ha attivato il protocollo di soccorso, richiedendo l’intervento di un elicottero per raggiungere rapidamente il parapendista, che si trovava in una zona difficilmente accessibile.

Contestualmente, due operatori della Stazione di Peio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si sono diretti sul posto per prestare le prime cure al malcapitato. Anche il corpo dei Vigili del Fuoco è intervenuto per supportare le operazioni e garantire la sicurezza durante il recupero.

Le prime cure e il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento

Dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario, il parapendista è stato elitrasportato in ospedale per un approfondimento delle sue condizioni. Il trasporto d’urgenza ha avuto come destinazione l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove il 53enne è stato accolto per ricevere il trattamento necessario. L’uomo è stato costantemente monitorato e la sua condizione, sebbene grave, non desterebbe preoccupazioni critiche al momento.

Le operazioni di soccorso sono state condotte in tempi rapidi grazie alla collaborazione tra i diversi team di emergenza. “L’intervento è stato svolto in modo efficiente e tempestivo, permettendo di soccorrere il parapendista in tempo utile”, ha dichiarato un operatore del Soccorso Alpino. Le autorità locali, insieme ai soccorritori, hanno sottolineato l’importanza della preparazione e della coordinazione in operazioni così delicate e complesse.

Un incidente che solleva riflessioni sulla sicurezza del parapendio

Il parapendio, sebbene uno sport affascinante e di grande attrazione, porta con sé anche dei rischi. Gli incidenti come quello accaduto oggi sono eventi che pongono l’accento sull’importanza di una corretta preparazione, di voli in condizioni meteorologiche favorevoli e, soprattutto, sulla sicurezza durante l’atterraggio. Le forze di soccorso, come dimostrato nell’episodio di oggi, sono sempre pronte a rispondere prontamente e con professionalità in caso di emergenza.

Il recupero del parapendista di Peio rappresenta una nuova prova dell’efficacia del sistema di soccorso e della preparazione dei soccorritori alpini, che sono intervenuti in modo tempestivo e mirato. Il rapido intervento, che ha visto l’utilizzo dell’elicottero e l’azione coordinata di numerosi operatori, ha sicuramente contribuito a evitare conseguenze più gravi per l’uomo coinvolto nell’incidente.