Parmitano e il futuro sulla Luna: “i record sono marginali, ci sono per essere superati”

Il ritorno dell’umanità verso la Luna rappresenta un tassello fondamentale nel complesso mosaico dell’esplorazione spaziale moderna, superando la logica di un semplice esercizio di statistica o di una rincorsa a nuovi primati personali. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano ha voluto ridimensionare l’enfasi mediatica che spesso accompagna le grandi imprese extra-atmosferiche, spostando l’attenzione sulla solidità dei programmi internazionali. Mentre il mondo osserva con il fiato sospeso i progressi del programma Artemis, le parole di Parmitano offrono una prospettiva pragmatica e appassionata su cosa significhi realmente superare i confini terrestri. Il veterano dello Spazio mette in luce come la missione Artemis II sia un banco di prova decisivo per le tecnologie di supporto vitale, segnando un passaggio cruciale verso una presenza umana stabile oltre l’orbita bassa terrestre. La dedizione dei team internazionali e l’accuratezza dei test condotti finora sono la vera garanzia di successo per questa storica avventura.

Parmitano affronta con realismo le dinamiche della carriera spaziale e la percezione pubblica dei risultati raggiunti: “Un astronauta non considera i record, sono aspetti marginali. Capisco che all’esterno possa generare curiosità, ma noi non guardiamo ai numeri. Tra l’altro i record ci sono per essere superati“. Riguardo ai colleghi attualmente impegnati nella missione, sottolinea: “Sono impegnati in osservazioni scientifiche della superficie lunare e nei loro pensieri considereranno questo passo come un fiore all’occhiello ma certamente non è al top della loro attenzione“.

Sul piano del coinvolgimento europeo, la situazione rimane in una fase di attesa strategica. Parmitano chiarisce che attualmente non sta effettuando un addestramento specifico per un viaggio verso il satellite poiché “per gli astronauti europei non c’è un programma con un percorso sicuro, delineato. Siamo in attesa di come si svilupperanno i rapporti con la NASA“. Tuttavia, la sua ambizione professionale e il desiderio di contribuire alla missione rimangono intatti: “Sono un astronauta, questo è il mio lavoro, quello che amo fare, il mio sogno. Credo di poter avere ancora tanto da dare per contribuire alle nuove prospettive. Si tratta di vedere se si creeranno le opportunità per un volo europeo e italiano. Certo, mi piacerebbe essere preso in considerazione“.

Artemis II: il collaudo umano dell’astronave Orion

La missione Artemis II rappresenta il primo volo con equipaggio del programma della NASA, un passaggio obbligato per validare la sicurezza del veicolo prima dello sbarco previsto con Artemis IV. Parmitano osserva che la missione “E’ molto complessa. Per la prima volta l’astronave Orion è utilizzata con tutti i sistemi in funzione per viaggiare nello Spazio e garantire la vita degli astronauti. Come in ogni esordio ci possono essere problemi imprevisti, normali in un primo volo. Il fatto che finora tutto sia andato bene sottolinea l’impegno dedicato alla preparazione del lungo viaggio prima di dare l’autorizzazione“.

L’equipaggio selezionato per questa storica orbita comprende Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e l’astronauta dell’agenzia canadese Jeremy Hansen. Si sono spinti più lontano dalla Terra di quanto qualsiasi essere umano abbia mai fatto dai tempi del programma Apollo. Secondo Parmitano, oltre ai fondamentali dati tecnici, l’impatto culturale sarà senza precedenti: “Il ritorno scientifico di Artemis II sarà elevato e sarà straordinario anche dal punto di vista dell’ispirazione che genera“.