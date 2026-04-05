Pasqua di fuoco nel Golfo Persico: l’Iran attacca Kuwait e Bahrain, verso uno shock energetico mondiale senza precedenti

La festività della Pasqua del 2026 verrà ricordata come uno dei momenti di massima tensione geopolitica degli ultimi decenni, segnando un punto di non ritorno negli equilibri già precari del Medio Oriente. Mentre il mondo occidentale celebrava la ricorrenza, una massiccia ondata di attacchi iraniani ha colpito con precisione chirurgica i centri nevralgici della produzione energetica nel Golfo Persico, gettando nel caos le infrastrutture civili e militari di Kuwait e Bahrain. Questa escalation improvvisa non rappresenta solo un atto di aggressione regionale, ma un colpo diretto al cuore del sistema economico globale, che si trova ora a fare i conti con una vulnerabilità strutturale senza precedenti proprio nel settore delle materie prime.

L’offensiva in Kuwait e il collasso delle infrastrutture civili

Il Kuwait si è risvegliato sotto il fragore delle esplosioni, diventando il bersaglio principale di un’operazione coordinata che ha mirato a paralizzare il paese. I rapporti provenienti dalle autorità locali descrivono uno scenario apocalittico presso la centrale termoelettrica di Sabiya e diversi impianti strategici per la sopravvivenza della popolazione. Oltre alla produzione elettrica, i droni iraniani hanno colpito con estrema violenza un fondamentale impianto di desalinizzazione dell’acqua, mettendo a rischio l’approvvigionamento idrico nazionale. Il Ministero dell’Elettricità, dell’Acqua e delle Energie Rinnovabili ha confermato che la cosiddetta vile aggressione iraniana ha causato lo spegnimento immediato di due unità di generazione, provocando danni materiali ingenti che richiederanno mesi per essere riparati.

La strategia di Teheran non si è limitata alle utility, ma ha colpito duramente il settore estrattivo nel giacimento petrolifero di Burgan e in quello di Sabriya. In particolare, sono stati segnalati incendi devastanti presso le unità di produzione Jurassic Production Facility-1 (JPF-1) e JPF-4. L’audacia dell’attacco è stata confermata dal coinvolgimento dei centri di potere politico ed economico: il Complesso dei Ministeri a Kuwait City è stato centrato da un drone, così come il quartier generale della Kuwait Petroleum Corporation situato nel complesso di Shuwaikh. Questi attacchi ai simboli del potere petrolifero kuwaitiano inviano un messaggio inequivocabile sulla capacità di penetrazione delle forze iraniane oltre le linee difensive nemiche.

Bahrain e basi statunitensi sotto assedio satellitare

Non meno drammatica è la situazione in Bahrain, dove la storica raffineria di petrolio BAPCO è stata avvolta dalle fiamme. Le segnalazioni indicano che il deposito serbatoi dell’impianto è stato il bersaglio principale, con incendi che hanno illuminato la notte del Golfo, rendendo l’aria irrespirabile nelle aree circostanti. L’attacco alla BAPCO rappresenta un duro colpo alla capacità di raffinazione della regione e un segnale diretto alle potenze occidentali che dipendono da questo snodo logistico. La precisione dei colpi suggerisce l’uso di tecnologie di guida avanzate, capaci di eludere i sistemi di difesa contraerea che proteggono l’arcipelago.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti in questa crisi è diventato palese attraverso le rilevazioni dei dati satellitari NASA FIRMS, che hanno catturato segnali termici inequivocabili all’interno della base statunitense Camp Buehring, situata in Kuwait. Gli incendi rilevati nella base militare suggeriscono che le forze iraniane non abbiano fatto distinzione tra obiettivi civili e installazioni militari straniere, alzando l’asticella del confronto diretto con gli USA. La presenza di fiamme in una base così cruciale per le operazioni americane nel quadrante mediorientale indica una volontà di sfida che potrebbe trascinare l’intera regione in un conflitto di proporzioni globali.

Una settimana drammatica per i mercati occidentali e la crisi energetica

Le conseguenze di questa “Pasqua di sangue” si faranno sentire con una violenza inaudita a partire dalle prime ore di domani, quando riapriranno i mercati finanziari internazionali. Gli esperti prevedono l’inizio di una settimana drammatica, caratterizzata da una volatilità estrema e da un probabile balzo verticale del prezzo del petrolio e del gas naturale. L’Occidente, già provato da una crisi energetica persistente e da tassi di inflazione difficili da domare, si trova ora davanti allo spettro di una carenza fisica di forniture che potrebbe costringere molti governi a piani di razionamento d’emergenza.

Il blocco improvviso della produzione in Kuwait e Bahrain, unito al clima di insicurezza totale nelle rotte marittime dello Stretto di Hormuz, creerà un effetto domino sulle borse di Londra, New York e Francoforte. Gli investitori guardano con terrore alla possibilità che l’Iran continui la sua campagna di sabotaggio, trasformando l’energia in un’arma di pressione politica definitiva. Quello che inizierà domani non sarà solo un lunedì di correzione tecnica, ma il probabile inizio di una nuova era di scarsità energetica, dove l’insicurezza del Golfo diventerà la variabile dominante di un’economia globale sempre più fragile e frammentata.