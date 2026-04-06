Pasquetta: tra gite fuori porta e tradizioni, ecco cosa festeggiamo oggi

La Pasquetta rappresenta per milioni di italiani il momento clou della primavera, un rito collettivo che si consuma tra prati baciati dal sole, grigliate in compagnia e le immancabili gite fuori porta verso borghi o parchi naturali. Questa giornata, che segue immediatamente la solennità della Pasqua, porta con sé un’atmosfera di leggerezza e convivialità, segnando spesso l’inizio non ufficiale della stagione dei viaggi e delle escursioni all’aria aperta. Mentre le città si svuotano e le strade si riempiono di famiglie e gruppi di amici pronti a godersi il primo vero picnic dell’anno, ci si interroga spesso sulle radici profonde di questa festività che fonde sacro e profano in un unico grande evento nazionale. Nonostante la sua popolarità trasversale, i motivi per cui il calendario segna in rosso questa data e il significato dei nomi con cui viene chiamata nascondono dettagli storici e religiosi che arricchiscono il valore di una giornata dedicata al riposo e alla riscoperta del territorio, rendendola un appuntamento fisso e irrinunciabile del nostro patrimonio culturale. La sua capacità di unire il significato spirituale alla voglia di socialità la rende una delle feste più amate, capace di resistere al passare del tempo e ai cambiamenti delle abitudini sociali degli italiani, mantenendo intatto quel desiderio di evasione tipico di questo lunedì speciale.

Perché si chiama Lunedì dell’Angelo

Il termine “Lunedì dell’Angelo” ha una radice prettamente religiosa e serve a commemorare un evento specifico descritto nei Vangeli. La tradizione cattolica ricorda infatti l’episodio in cui l’angelo apparve davanti al sepolcro di Gesù. Le donne, tra cui Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome, si erano recate alla tomba per imbalsamare il corpo del Cristo con oli aromatici, ma trovarono il grande masso che chiudeva l’ingresso già rimosso. In quel momento, un angelo si manifestò loro per annunciare la risurrezione di Gesù, rassicurandole e invitandole a diffondere la notizia ai discepoli. Il nome della festività sottolinea dunque l’importanza di questo messaggero celeste che portò la “buona novella” nel giorno immediatamente successivo alla Pasqua, evento che la liturgia estende per l’intera Ottava di Pasqua.

Una festività introdotta nel 1947

Sebbene la Pasquetta sia percepita oggi come una tradizione antichissima, la sua istituzione come festività civile in Italia è relativamente recente. Fu infatti introdotta ufficialmente nel dopoguerra, precisamente nel 1947. Lo Stato italiano decise di rendere questo lunedì un giorno festivo per “allungare” le celebrazioni pasquali, permettendo ai lavoratori di godere di un periodo di riposo più esteso dopo la principale solennità religiosa. Questa scelta ha favorito nel tempo il consolidarsi della tradizione della “scampagnata“. Avendo a disposizione 2 giorni consecutivi di festa, gli italiani hanno iniziato a dedicare la domenica alla famiglia e al pranzo domestico, riservando il lunedì alle escursioni all’aria aperta, una consuetudine che oggi è diventata il marchio di fabbrica della giornata.

Il cammino di Emmaus e il significato spirituale

Oltre all’incontro con l’angelo al sepolcro, la Chiesa cattolica associa a questa giornata un altro episodio fondamentale: l’apparizione di Gesù risorto ai 2 discepoli in cammino verso Emmaus. Secondo il racconto evangelico, mentre i 2 uomini si allontanavano da Gerusalemme discutendo con tristezza degli eventi della Passione, Gesù si affiancò a loro lungo la strada, senza essere inizialmente riconosciuto. Fu solo durante la cena, nel momento dello “spezzare il pane”, che i discepoli compresero l’identità del loro compagno di viaggio. Questa tradizione sottolinea il tema del cammino e dell’incontro, elementi che si riflettono simbolicamente ancora oggi nelle moderne passeggiate e nei viaggi della Pasquetta, trasformando la gita fuori porta in una sorta di eco lontana di quel pellegrinaggio spirituale.