Passeggiata di Mattarella a Praga sotto la neve, acclamato da studenti italiani | FOTO

Breve passeggiata mattutina a Praga per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita ufficiale nella capitale ceca. Il Capo dello Stato ha raggiunto il celebre Ponte Carlo sotto una leggera nevicata, dove è stato accolto dall’affetto di numerosi turisti italiani. Nel corso della visita, Mattarella si è fermato a salutare una scolaresca proveniente da Caltanissetta: gli studenti, emozionati, hanno intonato l’inno nazionale alla sua presenza. “Buona passeggiata sotto la neve“, ha detto il presidente con un sorriso, prima di lasciare il ponte e dirigersi verso la Camera dei deputati della Repubblica Ceca per gli impegni istituzionali in programma.