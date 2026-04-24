Paura in Kenya: aereo esce di pista dopo l’atterraggio e si schianta nella boscaglia

Paura per un incidente aereo avvenuto nel nord-est del Kenya. Un aereo di linea è uscito di pista e si è schiantato nella vegetazione, fortunatamente senza provocare vittime o feriti. Lo ha riferito ai media kenioti una fonte dell’Autorità aeroportuale del Paese. L’aereo Embraer, operato dalla compagnia aerea keniota Ebb Air, era decollato dall’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi alle 6:56 del mattino con a bordo 32 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Il velivolo ha sbandato dopo l’atterraggio sulla pista di Mandera intorno alle 8:30, è uscito di pista e si è schiantato nella boscaglia.

“Tutti i passeggeri sono stati rintracciati e stiamo aspettando che le autorità competenti indaghino sulle cause dell’incidente, che ha anche provocato danni significativi al velivolo“, ha aggiunto la fonte del settore aeronautico.