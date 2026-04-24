Perché i ghiacci dell’Antartide stanno aumentando di massa? Nuove misure satellitari rivelano cosa sta accadendo

La calotta glaciale antartica è in crescita dal 2020 e gli scienziati ne hanno ora individuato il motivo. Una ricerca finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha esaminato i fattori che influenzano le delicate dinamiche ambientali dell’Antartide. Nonostante la rapida perdita di ghiaccio dovuta allo scioglimento dei ghiacciai, le nevicate eccezionalmente abbondanti degli ultimi anni stanno contribuendo ad aumentare la massa del continente ghiacciato. La ricerca è stata condotta nell’ambito di un progetto finanziato dalla Climate Change Initiative dell’ESA. I risultati del progetto sono stati pubblicati a febbraio sulla rivista Nature Communications Earth & Environment.

Un team di ricerca degli Istituti Meteorologici danese e olandese, dell’Università della British Columbia e dell’Università di Canterbury ha utilizzato dati satellitari per studiare la massa glaciale dell’Antartide dal 2002. Inizialmente, hanno osservato una perdita netta annua di ghiaccio compresa tra 90 e 142 gigatonnellate dal continente: il valore più alto è approssimativamente equivalente al volume d’acqua del Lago Tahoe.

Il progetto ha utilizzato le osservazioni della missione GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) della NASA e del DLR (Department of Land Research). Nel 2016, i dati del satellite hanno iniziato a rivelare un rallentamento nella perdita netta di ghiaccio.

Secondo l’autrice principale dello studio, Marlen Kolbe, questo rallentamento si è trasformato in un aumento netto di circa 68 gigatonnellate all’anno, tra il 2020 e il 2024. Alla fine del 2025, non vi sono chiare indicazioni di un ritorno alla perdita netta di massa, sebbene non sia ancora chiaro se la tendenza continuerà o si stabilizzerà.

“Ciò che rende questo dato notevole è che la calotta glaciale non sta perdendo meno ghiaccio, anzi, ne sta perdendo di più. Lo scarico di ghiaccio dovuto al distacco degli iceberg è aumentato di quasi 100 gigatonnellate all’anno rispetto ai due decenni precedenti. L’aumento delle nevicate lo ha semplicemente superato, almeno per ora“, ha spiegato Marlen.

Perché l’Antartide ha registrato un aumento delle nevicate?

Uno dei fattori che influenzano l’aumento del volume di neve caduta sul continente antartico è il trasporto di umidità nell’atmosfera, in particolare attraverso i fiumi atmosferici, che trasportano enormi quantità di vapore acqueo per migliaia di chilometri. I ricercatori hanno analizzato i fiumi atmosferici che raggiungono l’Antartide e hanno riscontrato un cambiamento di schema: i “fiumi” sono diventati più frequenti e più intensi a partire dal 2020. Grazie anche ai forti venti occidentali, una maggiore quantità di vapore acqueo è stata trasportata su alcune zone del continente. I dati satellitari mostrano che i maggiori incrementi di massa si sono verificati sull’Antartide orientale (in particolare la Terra di Wilkes), sulla Terra della Regina Maud e sulla Penisola Antartica.

Ruth Mottram, climatologa presso l’Istituto Meteorologico Danese e coautrice dello studio, ha osservato: “un’atmosfera più calda trattiene più umidità. La fisica alla base di questo fenomeno è ben nota: si tratta di una delle equazioni più famose della climatologia, la relazione di Clausius-Clapeyron: per ogni grado di aumento della temperatura, si ottiene un aumento del 7% del contenuto di umidità nell’atmosfera”.

Lo studio ha anche verificato l’ipotesi che una riduzione del ghiaccio marino – meno ghiaccio significa maggiore evaporazione dal mare – fosse un fattore determinante nell’aumento delle nevicate. Il team ha condotto esperimenti utilizzando un modello climatico regionale ad alta risoluzione basato sulla rianalisi ERA5, che assimila i dati satellitari sulla concentrazione di ghiaccio marino, inclusi quelli dell’ESA Climate Change Initiative. I loro esperimenti indicano che la perdita di ghiaccio marino potrebbe essere responsabile di circa l’11% dell’aumento delle nevicate invernali e di circa il 3% in estate.

I modelli climatici hanno previsto un aumento della massa della calotta glaciale antartica a causa dell’intensificarsi delle nevicate, sebbene si preveda anche che il riscaldamento degli oceani contribuisca alla perdita di ghiaccio dal basso. Lo studio mostra come entrambi i processi avvengano simultaneamente e analizza le dinamiche che circondano questo delicato punto di svolta. In particolare, se le piattaforme di ghiaccio galleggianti intorno all’Antartide continuano ad assottigliarsi e a frammentarsi, i ghiacciai che trattengono accelereranno a loro volta, rilasciando ancora più ghiaccio nell’oceano.

Ruth Mottram ha osservato: “l’Antartide si trova attualmente in un delicato equilibrio. È vero che l’aumento delle nevicate ha portato il bilancio di massa in territorio positivo, ma anche il flusso di ghiaccio verso l’oceano sta accelerando. Pochi anni con un minor numero di fiumi atmosferici potrebbero facilmente ribaltare la situazione”.

Perché il delicato equilibrio dell’Antartide è importante?

La calotta glaciale antartica contiene una quantità di acqua ghiacciata sufficiente a innalzare potenzialmente il livello globale del mare di circa 58 metri se dovesse sciogliersi completamente. Essendo il più grande serbatoio di acqua dolce sulla Terra, qualsiasi cambiamento nel suo bilancio di massa ha conseguenze di vasta portata: per il futuro innalzamento del livello del mare e per le coste, per la circolazione oceanica e per il sistema climatico globale nel suo complesso.

In precedenza si pensava che l’Antartide avrebbe reagito più lentamente ai cambiamenti climatici rispetto alla calotta glaciale della Groenlandia. Dati più recenti suggeriscono che la calotta glaciale dell’emisfero australe abbia molto più in comune con la Groenlandia di quanto si pensasse in precedenza, con prove di aumento delle temperature, maggiore scioglimento e distacco di iceberg, nonché una riduzione del ghiaccio marino.

Come fanno i satelliti a misurare la massa di ghiaccio dallo spazio?

La gravimetria satellitare è la misurazione del campo gravitazionale terrestre dallo spazio per mappare la distribuzione della massa, le variazioni dell’attrazione gravitazionale e i cambiamenti temporali della massa. Satelliti come la missione Grace della NASA trasportano strumenti ad alta precisione come il sistema di misurazione della distanza in banda K e lo strumento a microonde. Questi strumenti misurano variazioni minime nella distanza tra i satelliti, fino a un milionesimo di metro. Queste minuscole misurazioni possono essere utilizzate per rilevare i cambiamenti nel campo gravitazionale terrestre causati dallo spostamento di masse d’acqua e ghiaccio.

Anna Maria Trofaier, scienziata specializzata in criosfera presso l’ESA, ha aggiunto: “questo studio in particolare dimostra che, sebbene possiamo registrare i cambiamenti e le tendenze decennali nella perdita di ghiaccio marino e nel bilancio di massa del ghiaccio antartico nei nostri dati satellitari, è la combinazione con il modello che ci aiuta a capire perché stiamo misurando forti aumenti di massa in alcune regioni dell’Antartide. L’ESA e la sua Iniziativa sui cambiamenti climatici hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di questi set di dati pronti per l’uso scientifico”.