Petrolio, forniture saudite alla Cina dimezzate tra tensioni con l’Iran e blocco dello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato da Bloomberg, citando fonti interne al settore, le esportazioni di petrolio dell’Arabia Saudita verso la Cina potrebbero subire un drastico ridimensionamento nel mese di maggio. I volumi, infatti, rischiano di scendere a circa 20 milioni di barili, la metà rispetto ai circa 40 milioni registrati ad aprile. Una contrazione significativa che riflette il rapido deterioramento del contesto geopolitico e le conseguenti tensioni sui mercati energetici globali. Alla base di questa decisione vi è soprattutto la scelta di Saudi Aramco di aumentare i prezzi delle esportazioni fino a livelli record, scoraggiando gli acquirenti asiatici e rendendo meno competitiva l’offerta saudita. L’aumento dei prezzi si inserisce in un contesto già estremamente fragile, segnato da crescenti incertezze legate alla sicurezza delle rotte marittime nel Golfo Persico.

Il ruolo del conflitto con l’Iran e la crisi dello Stretto di Hormuz

Il calo delle forniture non può essere compreso senza considerare l’escalation del conflitto con l’Iran e le sue ripercussioni dirette sulle infrastrutture energetiche e logistiche della regione. La situazione si è aggravata ulteriormente con l’effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale. La decisione, di fatto, ha interrotto una delle principali arterie del commercio energetico globale, costringendo i produttori a cercare soluzioni alternative. In risposta, alcune forniture saudite sono state reindirizzate verso il porto di Yanbu ma la sua capacità logistica non è sufficiente a compensare i volumi precedenti. Questo squilibrio sta contribuendo ad alimentare ulteriormente la volatilità dei prezzi e le preoccupazioni per la sicurezza energetica internazionale.

Sul fronte politico, i tentativi di de-escalation sembrano aver prodotto risultati limitati. Sabato scorso, Iran e Stati Uniti hanno tenuto diversi cicli di colloqui a Islamabad, ma, come confermato da entrambe le parti, non è stato raggiunto alcun accordo su una soluzione duratura del conflitto. Le divergenze restano profonde e i dettagli di un eventuale nuovo ciclo negoziale rimangono incerti.