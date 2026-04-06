Petrolio russo, colpito il cuore delle esportazioni di Mosca: sfuma il vantaggio energetico nella guerra in Iran

Nelle ultime due settimane, l’Ucraina ha intensificato in modo significativo la propria strategia militare, prendendo di mira le infrastrutture russe per l’esportazione di petrolio. Secondo i dati riportati da Kyle Glen del Centre for Information Resilience, si sono registrati ben otto attacchi condotti con droni, un numero che evidenzia un cambio di ritmo nelle operazioni. I bersagli principali sono stati tre porti strategici, fondamentali per il commercio energetico russo. Questi scali rappresentano complessivamente circa il 75% delle esportazioni di petrolio via mare della Russia, rendendoli obiettivi di altissimo valore. Colpire questi punti significa intervenire direttamente su una delle principali fonti di entrate del Cremlino. L’uso dei droni, sempre più preciso e coordinato, dimostra una crescente capacità operativa da parte ucraina. Questa strategia sembra puntare non solo al danno immediato, ma anche a creare instabilità nel sistema logistico russo.

L’accelerazione della strategia ucraina

La campagna contro il settore petrolifero russo non è un fenomeno improvviso, ma si inserisce in una strategia avviata già nell’estate del 2025. Tuttavia, quanto osservato nelle ultime settimane indica una chiara accelerazione. Gli attacchi non sono più sporadici, ma seguono un ritmo serrato e una logica mirata, segno di una pianificazione più sofisticata. L’obiettivo sembra essere quello di aumentare progressivamente la pressione economica sulla Russia, colpendo infrastrutture critiche in modo ripetuto. Questo approccio può generare effetti cumulativi: anche se i danni singoli possono essere contenuti, la frequenza degli attacchi compromette le operazioni e aumenta i costi di sicurezza e riparazione. Inoltre, la capacità di colpire ripetutamente gli stessi obiettivi suggerisce che le difese russe non sono pienamente efficaci contro questa tipologia di minaccia. L’Ucraina, quindi, sta trasformando il conflitto anche in una guerra economica indiretta.

Impatti geopolitici e scenario internazionale

Secondo l’analisi di Glen, questa intensificazione degli attacchi ha anche una dimensione geopolitica più ampia. La campagna contro il petrolio russo sta infatti impedendo a Mosca di sfruttare appieno le opportunità economiche derivanti dalle tensioni internazionali, in particolare dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. In un contesto di instabilità globale, il prezzo del petrolio tende a salire, offrendo potenziali vantaggi ai grandi esportatori come la Russia. Tuttavia, gli attacchi alle infrastrutture riducono la capacità di esportazione e quindi i benefici economici che Mosca potrebbe ottenere. Questo elemento aggiunge un ulteriore livello strategico alle operazioni ucraine, che non si limitano al campo di battaglia ma incidono anche sugli equilibri energetici globali. In prospettiva, tali azioni potrebbero influenzare i mercati internazionali e ridefinire i rapporti di forza tra i principali attori energetici.