Petrolio, Aramco fissa un prezzo record ma frena: miliardi sacrificati per evitare una crisi energetica globale

Saudi Aramco ha fissato il prezzo ufficiale di vendita (OSP) del suo greggio Arab Light per l’Asia a +19,50 dollari al barile rispetto al benchmark Oman/Dubai, il livello più alto mai registrato nella storia dell’azienda. L’aumento è impressionante non solo per il valore assoluto, ma soprattutto per la velocità: un salto di 17 dollari in un solo mese rispetto ai +2,50 di aprile. Si tratta di un incremento quasi quattro volte superiore al precedente record del 2022, durante lo shock iniziale della guerra tra Russia e Ucraina. Questo dato riflette una crisi energetica reale, legata alle tensioni nel Golfo Persico e alla riduzione delle rotte attraverso lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, il contesto è ancora più complesso: il prezzo finale non rappresenta pienamente la pressione del mercato. Infatti, il valore fissato da Aramco è molto inferiore alle aspettative degli operatori, segnalando una scelta precisa e non un semplice adattamento alle condizioni di mercato.

Il dato chiave: Aramco rinuncia a metà del prezzo atteso

Secondo un sondaggio condotto da Bloomberg tra raffinatori e trader, il mercato si aspettava un premio vicino ai 40 dollari al barile. Aramco ha quindi “lasciato sul tavolo” circa 20,50 dollari per ogni barile venduto. Questa differenza non è marginale: su milioni di barili esportati ogni giorno, si traduce in una rinuncia a ricavi pari a miliardi di dollari su base mensile. Non si tratta di un errore tecnico o di un ritardo amministrativo, ma di una decisione strategica. Applicare il prezzo pieno di mercato avrebbe significato trasferire integralmente lo shock energetico sui principali clienti asiatici, già sotto pressione per l’aumento dei costi energetici e le tensioni geopolitiche. In un contesto in cui il mercato spot è distorto dalla guerra e dalle limitazioni logistiche, Aramco ha scelto di non replicare quei prezzi nei contratti a lungo termine.

Contratti a lungo termine contro mercato spot: due realtà diverse

La chiave per comprendere questa scelta sta nella differenza tra mercato spot e contratti term. I prezzi ufficiali di Aramco si applicano infatti a forniture stabili e continuative verso grandi clienti come Cina, India, Giappone e Corea del Sud. Questi Paesi rappresentano la base della domanda per il petrolio saudita e garantiscono entrate costanti nel tempo. Il mercato spot, invece, riflette condizioni temporanee e spesso estreme, come quelle attuali: riduzione delle rotte nel Golfo, assicurazioni in crisi e benchmark distorti dopo la sospensione di alcune forniture nello Stretto di Hormuz. Allineare i prezzi dei contratti a lungo termine a quelli spot avrebbe creato uno shock insostenibile per i raffinatori asiatici, spingendoli a cercare alternative più economiche. Aramco ha quindi separato le due logiche: lasciare che il mercato spot rifletta la crisi, ma proteggere i rapporti strategici con i clienti storici.

Una scelta economica che diventa diplomazia energetica

La decisione di contenere il prezzo ha anche un forte significato politico. I principali importatori asiatici stanno cercando di mantenere una posizione neutrale nel conflitto con l’Iran e di evitare un’escalation che metterebbe a rischio le forniture energetiche. Offrendo un prezzo più basso rispetto al mercato, l’Arabia Saudita incentiva questi Paesi a restare legati ai contratti sauditi e a non rivolgersi ad alternative come il petrolio russo o iraniano. In questo senso, il prezzo diventa uno strumento diplomatico: una sorta di “sussidio implicito” per mantenere stabilità economica e politica in Asia. Se Aramco avesse imposto i 40 dollari attesi, avrebbe rischiato di accelerare la diversificazione delle importazioni, rafforzando indirettamente i concorrenti geopolitici.

Il costo per Riyadh: meno entrate in un momento delicato

Questa strategia ha però un costo significativo per le finanze saudite. Il Paese si trova già in una fase di deficit crescente e necessita di prezzi del petrolio relativamente elevati per sostenere la spesa pubblica e i grandi progetti di sviluppo. Rinunciare a oltre 20 dollari per barile significa sacrificare entrate importanti in un momento in cui il bilancio è sotto pressione. Con il Brent intorno ai 109 dollari, l’Arabia Saudita si mantiene sopra il livello minimo di sostenibilità fiscale, ma non abbastanza per coprire tutte le spese previste, soprattutto quelle legate ai megaprogetti nazionali. La scelta di Aramco indica quindi una priorità chiara: preservare la stabilità del mercato e le relazioni strategiche, anche a scapito del breve termine fiscale.

Prezzi diversi per regioni diverse: la strategia globale

Il quadro si completa osservando le differenze regionali. Per l’Europa, Aramco ha fissato un premio molto più alto, mentre per gli Stati Uniti il sovrapprezzo resta minimo. Questo riflette condizioni di mercato differenti: l’Europa ha meno alternative e può assorbire prezzi più elevati, mentre gli Stati Uniti dispongono di produzione domestica e quindi non rappresentano un mercato prioritario per il petrolio saudita. L’Asia, invece, resta il fulcro della strategia: un equilibrio tra volumi e margini, dove Aramco cerca di massimizzare i ricavi senza compromettere la domanda. Il prezzo di +19,50 dollari rappresenta esattamente questo compromesso.

Tra guerra e mercato: il vero significato del prezzo

Il record storico di Aramco non racconta solo una crisi energetica, ma una scelta strategica in un contesto di guerra e competizione globale. Il prezzo non è semplicemente il risultato della domanda e dell’offerta, ma uno strumento di politica economica e diplomatica. Rinunciando a parte dei profitti immediati, l’Arabia Saudita cerca di mantenere il controllo sul proprio mercato principale e di evitare una frammentazione del sistema energetico globale. In un momento in cui il Golfo è al centro delle tensioni, il vero segnale non è quanto Aramco ha fatto pagare, ma quanto ha deciso di non far pagare.