Pichetto Fratin avverte: “la guerra in Iran pesa sull’energia e mette sotto pressione il jet fuel in Italia”

Nel contesto della crescente instabilità internazionale legata al guerra in Iran, il tema energetico torna al centro del dibattito politico ed economico. Le tensioni nella regione, strategica per la produzione e il transito di petrolio e gas, stanno già mostrando effetti tangibili sui mercati globali, in particolare attraverso la volatilità dei prezzi. Intervenendo al Sustainable Future Energy Summit, il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha evidenziato come l’impatto per l’Italia non sia tanto diretto sul piano delle forniture immediate, quanto piuttosto sul costo delle materie prime. “Non è tanto una valutazione di impatto diretto sull’Italia, poi certamente c’è perché l’importazione, in particolare di Gnl, era notevole, sui 5 miliardi di metri cubi che sono una quota rilevante rispetto ai 60 miliardi totali. Ma l’impatto si è verificato sui prezzi del gas, del barile del petrolio”. Una dichiarazione che sottolinea come il sistema energetico italiano, pur diversificato, resti esposto alle dinamiche globali.

Jet fuel e trasporti: previsioni prudenti ma senza allarmismi

Un altro nodo centrale riguarda il settore dell’aviazione, particolarmente sensibile alle oscillazioni del prezzo del greggio e alle difficoltà logistiche. Il jet fuel, carburante essenziale per il trasporto aereo, rappresenta un indicatore chiave dello stato di salute dell’intero comparto energetico. Il ministro ha espresso una visione cauta ma non allarmistica, affermando che “di fatto si prevedono tempi difficili complessivamente”. Questo scenario si inserisce in un quadro globale già fragile, dove eventuali interruzioni nelle catene di approvvigionamento potrebbero amplificare gli effetti della crisi. Tuttavia, il sistema italiano sembra mantenere una certa resilienza grazie a una combinazione di produzione interna e importazioni, che contribuisce a bilanciare le criticità emergenti e a garantire una continuità operativa nel breve periodo.

Produzione nazionale e importazioni: l’equilibrio italiano

Entrando nel dettaglio dei numeri, Pichetto Fratin ha ricordato che “l’Italia consuma circa 5 milioni di tonnellate, metà di produzione dalle nostre raffinerie e metà di importazione”. Questo equilibrio tra capacità interna e dipendenza dall’estero rappresenta un elemento cruciale nella gestione della crisi. Le raffinerie italiane svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una base stabile di approvvigionamento, mentre le importazioni consentono di integrare la domanda, soprattutto nei momenti di picco. Tuttavia, proprio questa interdipendenza espone il sistema a eventuali shock esterni, come quelli derivanti da conflitti o tensioni geopolitiche. La sfida, quindi, non è solo quantitativa ma anche strategica, richiedendo una pianificazione attenta e una continua diversificazione delle fonti.

Disponibilità per gli aeroporti: stabilità nel breve periodo

Sul fronte operativo, le rassicurazioni del ministro riguardano in particolare la disponibilità di jet fuel per gli aeroporti italiani nei prossimi mesi. “Sono abbastanza tranquillo. Poi è difficile dire ottimista, naturalmente, in queste contingenze. Non ci sono enormi difficoltà, possono esserci interruzioni dovute alla riorganizzazione della tempistica di fornitura. Ma complessivamente non dovrebbe venire meno, almeno per aprile-maggio. Secondo i dati si può stimare anche per giugno, non dovrebbe esserci il blocco dovuto all’assoluta mancanza di jet fuel”. Parole che indicano una situazione sotto controllo, almeno nel breve termine, pur lasciando aperta la possibilità di disagi legati alla logistica. In un contesto internazionale così incerto, la capacità di adattamento e la flessibilità del sistema energetico italiano saranno determinanti per affrontare eventuali sviluppi futuri.