Pilota di parapendio precipita e rimane sospesa su un albero: soccorsa nel Trevigiano

Soccorsa una pilota di parapendio sospesa su un albero nel Trevigiano. Questa mattina, alle 9.20 circa, la centrale del 118 di Treviso ha attivato il Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa per una pilota di parapendio precipitata tra gli alberi, subito a valle del decollo Tappeti, e rimasta sospesa tra i rami. Una squadra ha raggiunto il luogo indicato dalle coordinate e con tecniche di treeclimbing, un soccorritore ha risalito il tronco per cinque metri di altezza. Dopo aver assicurato la 38enne di Zugliano (VI), la squadra l’ha portata a terra e trasportata fino all’ambulanza del Suem di Pieve del Grappa, che l’ha accompagnata in ospedale.