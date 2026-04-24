Piogge record al Sud: dighe piene e neve ad aprile, ma l’acqua in eccesso finisce in mare

Un’ondata di maltempo eccezionale ha cambiato il volto idrico del Sud Italia: in pochi mesi sono caduti quantitativi d’acqua che in alcune aree equivalgono a un intero anno. Dighe piene, terreni tornati verdi e neve ancora presente in quota ad aprile raccontano una situazione rara, che non si vedeva da decenni. Dietro l’abbondanza però si nasconde un paradosso: parte di questa risorsa preziosa, invece di essere trattenuta, viene ancora scaricata in mare, riaccendendo il dibattito sulla gestione e sulle infrastrutture idriche del Paese. “Le piogge di quest’anno hanno bagnato, come non accadeva da decenni, tutte le regioni del Mezzogiorno e le isole“: a “fotografarlo” è il settimanale report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. Sulla Sicilia, “dove gli invasi sono pieni oltre l’ 85%, da inizio dell’anno sono caduti circa mm. 430 di pioggia, un valore tra i più alti del recente trentennio; le immagini satellitari fotografano i terreni verdeggianti dell’isola, ma soprattutto il vulcano Etna ancora oggi innevato, così come altre cime dell’isola e l’Aspromonte calabrese. Su diverse zone della Calabria, tra Gennaio e Marzo, è caduta la pioggia che generalmente scende in un anno. Ad Aprile la neve è ancora presente in quota a garanzia di invasi ricchi d’acqua almeno fino all’inizio dell’estate e le dighe trattengono oltre il 70% d’acqua in più rispetto alla media del periodo. Dopo le recenti perturbazioni di Aprile la diga del Menta è stata costretta, per la prima volta nella sua storia, ad effettuare rilasci“.
“In altri tempi, considerata la dotazione di invasi, realizzata al Sud in anni ormai lontani, l’acqua rilasciata in mare sarebbe stata considerata null’altro che un’evenienza possibile; oggi è un insostenibile spreco di risorsa di fronte alle incertezze dell’andamento meteorico, che ha già creato danni per decine di miliardi all’agricoltura italiana. I dati dimostrano quanto sia necessario incrementare le infrastrutture idrauliche del Paese ad iniziare dall’avvio del Piano Nazionale Invasi Multifunzionali” commenta Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).
“Siamo orgogliosi di avere inserito 266 progetti redatti da Consorzi di bonifica nel Piano Idrico Nazionale; come da tutti affermato, le risorse ci sono. Ai soggetti decisori chiediamo allora di creare le condizioni, affinché si possa celermente metterle a disposizione per avviare concretamente i lavori. Basta guardare la situazione, che si sta disegnando nel Nord del Paese, per rendersi conto dell’incertezza, che stiamo vivendo anche in campo idrico. Dobbiamo aumentare la nostra capacità di trattenere acqua sul territorio e di trasportarla laddove, se ne registri la necessità” aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.
Il report ANBI
- “Sulla Basilicata, tra Gennaio e Marzo, sono caduti oltre 350 millimetri di pioggia: un quantitativo pari alla metà della pioggia caduta nel 2025; le dighe di monte Cotugno, Pertusillo, Camastra e Basentello trattengono complessivamente 405,84 milioni di metri cubi d’acqua.
- In un mese, su alcune zone della Puglia, si sono registrate cumulate di pioggia pari a circa 300 millimetri, segnando qui un record quasi novantennale! I serbatoi, che servono il Tavoliere, contengono finalmente oltre 293 milioni di metri cubi d’acqua.
- In Abruzzo, Marzo è stato il più umido degli scorsi 50 anni: lungo la fascia adriatica meridionale, le precipitazioni hanno registrato fino ad oltre il 300% in più!
- In Molise, il ciclone di fine Marzo ha portato, oltre a danni ed allagamenti, anche il doppio della pioggia, che normalmente cade sulla regione.
- Piogge abbondanti ed invasi pieni anche in Campania, dove continuano ad aumentare le portate dei fiumi Volturno, Sele e Garigliano.
- Sulla Sardegna, tra Gennaio e Febbraio sono caduti localmente fino a mm. 1300 di pioggia, cioè fino ad oltre 6 volte la norma del periodo (!!), segnando un record sessantennale; il riempimento dei bacini supera il 94%.
- Nel Lazio, invece, i livelli dei laghi di Albano e Nemi si sono ridotti di 1 centimetro in 7 giorni, mentre quelli di Bracciano e Bolsena sono cresciuti di cm. 2 e quello di Vico di cm.3; sono in calo le portate dei fiumi Aniene e Velino, nonché del Tevere, i cui flussi tornano al di sotto delle medie di riferimento (fonte: AUBAC).
- In Umbria sono stabili i livelli idrometrici dei fiumi Chiascio, Paglia e Topino, mentre il livello del lago Trasimeno si abbassa di un ulteriore centimetro e così, a Polvese, il livello del bacino naturale più grande dell’Italia Centrale risulta inferiore alla media di circa 1 metro!
- Nelle Marche, alla crescita idrometrica dei fiumi Potenza e Tronto, si contrappongono le riduzioni dei livelli negli alvei di Esino, Sentino e Nera.
- In Toscana, portate fluviali deficitarie sono registrate da Serchio (-68%), Ombrone (-54%) ed Arno (-52%).
- In Liguria calano i livelli idrometrici dei fiumi Entella, Vara ed Argentina.
- In Piemonte salgono invece le portate nei fiumi Stura di Demonte, Tanaro e Toce.
- In Valle d’Aosta sono crescenti le portate del torrente Lys, mentre calano i livelli della Dora Baltea.
- I livelli dei grandi bacini lacustri nel Nord-Ovest d’Italia crescono, mentre quello del Garda è in leggera flessione: i valori di riempimento raggiungono il 100% per il Verbano, il 51,8% per il lago di Como, il 49, 3% per il Sebino, l’82,9% per il Benaco.
- In Lombardia le temperature crescenti stanno favorendo il processo di fusione nivale in modo più rapido che nel passato, facendo così crescere il deficit, già prima consistente, nell’indice SWE (Snow Water Equivalent): negli scorsi 7 giorni, infatti, il manto nevoso si è ridotto del 26,3% contro il 9% della media nello stesso periodo del recente ventennio; ora il deficit nivale si attesta al 55,5%, mentre quello relativo al totale delle riserve idriche è del 36,9% (fonte: ARPA Lombardia).
- In Veneto tornano a ridursi le portate idriche del fiume Adige, ridiscendendo al di sotto dei 100 metri cubi al secondo (deficit: – 42%); scarsi sono anche i flussi nei fiumi Bacchiglione (-58%), Livenza (-46% ) e Brenta (-29%).
- In Emilia-Romagna, la carenza idrica caratterizza i fiumi appenninici che, fatta eccezione per il Panaro, registrano elevati deficit di portata (Reno -67%, Secchia -76%) e nei casi più critici (Trebbia, Enza, Santerno) hanno portate sotto i valori minimi storici.
- Infine sono in crescita i flussi nel fiume Po anche se, nel tratto lombardo-emiliano, il deficit idrico continua ad essere significativo (a Pontelagoscuro, -28%)“.