Piogge record al Sud: dighe piene e neve ad aprile, ma l’acqua in eccesso finisce in mare

Un’ondata di maltempo eccezionale ha cambiato il volto idrico del Sud Italia: in pochi mesi sono caduti quantitativi d’acqua che in alcune aree equivalgono a un intero anno. Dighe piene, terreni tornati verdi e neve ancora presente in quota ad aprile raccontano una situazione rara, che non si vedeva da decenni. Dietro l’abbondanza però si nasconde un paradosso: parte di questa risorsa preziosa, invece di essere trattenuta, viene ancora scaricata in mare, riaccendendo il dibattito sulla gestione e sulle infrastrutture idriche del Paese. “Le piogge di quest’anno hanno bagnato, come non accadeva da decenni, tutte le regioni del Mezzogiorno e le isole“: a “fotografarlo” è il settimanale report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. Sulla Sicilia, “dove gli invasi sono pieni oltre l’ 85%, da inizio dell’anno sono caduti circa mm. 430 di pioggia, un valore tra i più alti del recente trentennio; le immagini satellitari fotografano i terreni verdeggianti dell’isola, ma soprattutto il vulcano Etna ancora oggi innevato, così come altre cime dell’isola e l’Aspromonte calabrese. Su diverse zone della Calabria, tra Gennaio e Marzo, è caduta la pioggia che generalmente scende in un anno. Ad Aprile la neve è ancora presente in quota a garanzia di invasi ricchi d’acqua almeno fino all’inizio dell’estate e le dighe trattengono oltre il 70% d’acqua in più rispetto alla media del periodo. Dopo le recenti perturbazioni di Aprile la diga del Menta è stata costretta, per la prima volta nella sua storia, ad effettuare rilasci“.

“In altri tempi, considerata la dotazione di invasi, realizzata al Sud in anni ormai lontani, l’acqua rilasciata in mare sarebbe stata considerata null’altro che un’evenienza possibile; oggi è un insostenibile spreco di risorsa di fronte alle incertezze dell’andamento meteorico, che ha già creato danni per decine di miliardi all’agricoltura italiana. I dati dimostrano quanto sia necessario incrementare le infrastrutture idrauliche del Paese ad iniziare dall’avvio del Piano Nazionale Invasi Multifunzionali” commenta Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

“Siamo orgogliosi di avere inserito 266 progetti redatti da Consorzi di bonifica nel Piano Idrico Nazionale; come da tutti affermato, le risorse ci sono. Ai soggetti decisori chiediamo allora di creare le condizioni, affinché si possa celermente metterle a disposizione per avviare concretamente i lavori. Basta guardare la situazione, che si sta disegnando nel Nord del Paese, per rendersi conto dell’incertezza, che stiamo vivendo anche in campo idrico. Dobbiamo aumentare la nostra capacità di trattenere acqua sul territorio e di trasportarla laddove, se ne registri la necessità” aggiunge Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.

Il report ANBI