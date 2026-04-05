Pioggia di desideri: ecco le notti più luminose dell’anno tra stelle cadenti e bolidi

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di appuntamenti imperdibili per chi ama osservare la volta celeste e desidera catturare con lo sguardo il guizzo rapido di una meteora. Nei prossimi mesi, il cielo notturno sarà teatro di numerosi sciami, alcuni dei quali favoriti da condizioni di oscurità eccezionali che permetteranno di godere appieno della luminosità delle scie spaziali. Sebbene i mesi invernali presentino spesso ostacoli legati al maltempo e alle nubi, la primavera e l’estate regaleranno notti serene e picchi di attività che potrebbero raggiungere le cento scie luminose ogni ora. Le protagoniste assolute dell’anno saranno le Perseidi di agosto e le Geminidi di dicembre, entrambe favorite da una fase lunare che non disturberà l’osservazione, a differenza di quanto accaduto in passato. Prepararsi con cura, scegliendo luoghi isolati e lontani dalle luci cittadine, sarà il segreto per trasformare una semplice serata all’aperto in un’esperienza astronomica memorabile. In questo calendario cosmico, ogni mese avrà la sua particolarità, dai bolidi infuocati che solcano l’autunno fino ai residui storici della cometa di Halley che tornano periodicamente a farci visita.

La primavera si accende con le Liridi e le Eta Aquaridi

Dopo la pausa invernale, la stagione delle osservazioni decolla ufficialmente con le Liridi, il cui picco è previsto tra il 21 e il 22 aprile. Questo sciame, che coincide con la Giornata della Terra, può offrire fino a 20 meteore all’ora. È l’occasione perfetta per tornare a passare una notte sotto le stelle dopo il lungo freddo. A maggio sarà la volta delle Eta Aquaridi (5-6 maggio), generate dai detriti della celebre Cometa di Halley. Sebbene siano solitamente spettacolari per l’emisfero australe, nel 2026 gli osservatori del Nord dovranno fare i conti con una Luna calante gibbosa. Secondo l’American Meteor Society (AMS), la luminosità del nostro satellite ridurrà drasticamente la visibilità, portando il tasso di avvistamento a meno di 10 meteore orarie. Anche la fine di luglio presenterà sfide simili: le Delta Aquaridi del Sud e le Alpha Capricornidi coincideranno con la Luna piena, che oscurerà tutto tranne le scie più brillanti.

L’estate delle meraviglie: il ritorno delle Perseidi

L’appuntamento più atteso dell’anno è fissato per la notte tra il 12 e il 13 agosto, quando le Perseidi raggiungeranno il loro massimo splendore. Il 2026 sarà un anno eccezionale per le “Lacrime di San Lorenzo”: a differenza del 2025, il picco avverrà in una notte senza Luna. In condizioni di cielo buio, si potranno contare circa 100 stelle cadenti all’ora. Sebbene l’attività inizi subito dopo il tramonto, la raffica più intensa è prevista come di consueto dopo la mezzanotte.

Autunno e inverno tra Orionidi, Leonidi e lo spettacolo delle Geminidi

L’autunno offre notti più fresche e spesso più limpide. Le Orionidi (21-22 ottobre) aprono la stagione con circa 20 meteore all’ora, anch’esse derivanti dalla Cometa di Halley. All’inizio di novembre, l’attenzione si sposta sulle Tauridi. Anche se la loro frequenza è bassa (5-10 meteore l’ora), sono celebri per la produzione di bolidi, meteore eccezionalmente luminose capaci di illuminare brevemente l’intero paesaggio. A metà mese, tra il 16 e il 17 novembre, toccherà alle Leonidi che, pur non promettendo tempeste meteoriche storiche, garantiranno una media di 15-20 avvistamenti orari.

Il gran finale dell’anno è affidato alle Geminidi (13-14 dicembre). Questo sciame è considerato il più produttivo in assoluto, con una frequenza che può toccare le 120 meteore all’ora. Nel 2026, la presenza di una sottile Luna a falce garantirà condizioni di visibilità ottimali. A differenza di altri eventi, le Geminidi sono attive già prima di mezzanotte, rendendole ideali anche per chi non vuole fare le ore piccole, a patto di sfidare il freddo dicembrino. L’anno si chiuderà poi con le Ursidi (21-22 dicembre), che coincideranno con il solstizio d’inverno offrendo le ultime 10 meteore orarie del 2026.