Precipita dalla parete e muore: tragedia a Ispica

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS – SASS) in intervento ad Ispica (RG), in una cava sottostante il Convento di Santa Maria di Gesù, per il recupero di una persona precipitata dalla parete. Nel primo pomeriggio di sabato, la Centrale Operativa 118 di Catania ha attivato il Servizio Regionale Sicilia del Soccorso Alpino e Speleologico. Immediatamente sono partiti Tecnici della Stazione Etna sud e Tecnici della Delegazione Speleologica – Stazione Sicilia, i quali hanno immediatamente raggiunto i luoghi dell’evento e la persona precipitata da una parete di circa 60 metri di altezza, finita sopra una fitta vegetazione arborea, per la quale non c’è stato nulla da fare.

Presenti sul posto anche personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Carabinieri, personale sanitario del 118 e Vigili del Fuoco. Dopo le procedure di rito e l’autorizzazione del Magistrato di turno, la salma è stata posizionata in barella e trasportata verso valle, in ambiente ricco di vegetazione ed impervio, fino ad uno slargo, dove è stata recuperata a bordo di un elicottero.