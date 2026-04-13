Precipita un jet privato in Bolivia: aveva segnalato un’avaria

Un jet privato con due persone a bordo è precipitato in Bolivia dopo aver annunciato un’avaria e chiesto permesso per un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto di Cochabamba. Il velivolo, segnala il Ministero della Difesa boliviano, è scomparso dai radar mentre svolgeva manovre per svuotare il combustibile dai serbatoi prima di effettuare la manovra di atterraggio. Il jet, secondo quanto confermano le autorità, aveva trasportato in precedenza il Ministro dell’Economia e dello Sviluppo Produttivo, Óscar Mario Justiniano, e stava facendo ritorno dalla capitale La Paz diretto verso Santa Cruz de la Sierra con a bordo solo il pilota e il copilota.

“Su quell’aereo c’erano solo i piloti Carlos Moyano e Julio Sardán. Circolavano voci secondo cui a bordo ci fosse anche il Ministro Óscar Mario Justiniano, ma dobbiamo chiarire al pubblico che il Ministro era effettivamente su quell’aereo, ma solo durante il viaggio da Santa Cruz a La Paz. L’incidente è avvenuto durante il viaggio di ritorno, con a bordo solo i piloti”, ha spiegato il Ministro dei Lavori Pubblici, Mario Zamora.

Il jet modello Citation con matricola CP-3243 non è ancora stato individuato e proseguono le operazioni di ricerca e soccorso.