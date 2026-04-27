Preeclampsia: una nuova tecnica di filtrazione del sangue potrebbe rivoluzionare il trattamento della patologia

La comunità scientifica ha accolto con grande ottimismo i risultati di uno studio pilota pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, intitolato “Targeted removal of soluble Fms-like tyrosine kinase 1 in very preterm preeclampsia: a pilot trial“. La ricerca, condotta da un team internazionale guidato da Ravi Thadhani del Cedars-Sinai Medical Center, descrive lo sviluppo e la prima applicazione sull’uomo di una strategia terapeutica basata sulla filtrazione del sangue per trattare la preeclampsia precoce. Questa condizione, nota anche come gestosi, rappresenta una delle complicazioni più temibili della gravidanza, caratterizzata da ipertensione e danni agli organi che, fino ad oggi, non hanno avuto altro trattamento definitivo se non l’espletamento immediato del parto. L’innovazione presentata in questo studio risiede nella capacità di rimuovere selettivamente dal circolo materno una specifica proteina tossica, aprendo per la prima volta la strada a una terapia che potrebbe estendere in sicurezza la durata della gestazione.

Il ruolo cruciale della proteina sFlt-1 nella preeclampsia

Al centro della patogenesi della preeclampsia si trova la proteina Soluble Fms-like tyrosine kinase 1, abbreviata come sFlt-1, che viene secreta in eccesso dalla placenta. In una gravidanza normale, questa proteina aumenta fisiologicamente solo nel terzo trimestre, ma nelle donne colpite da preeclampsia precoce i suoi livelli schizzano verso l’alto molto prima del tempo. La sFlt-1 agisce sequestrando i fattori di crescita necessari per la salute dei vasi sanguigni materni, provocando ipertensione, proteinuria e, nei casi più gravi, insufficienza renale o epatica, edemi polmonari e rischi vitali per la madre e il feto. Gli autori dello studio hanno ipotizzato che, rimuovendo questa proteina dal sangue, fosse possibile stabilizzare i sintomi materni e permettere al feto di guadagnare giorni o settimane preziosi all’interno dell’utero.

L’innovazione dell’aferesi extracorporea selettiva

Per contrastare l’eccesso di sFlt-1, i ricercatori hanno messo a punto una tecnica di aferesi extracorporea utilizzando un dispositivo che funge da “setaccio” molecolare. Il sistema prevede l’utilizzo di un adsorbente contenente anticorpi monoclonali IgG1 ad alta affinità specificamente progettati per legarsi alla sFlt-1 senza interferire con altri componenti benefici del sangue come i lipidi o il fibrinogeno. Durante la procedura, il sangue della paziente viene estratto e separato nel suo componente plasmatico, il quale passa attraverso la colonna di adsorbimento prima di essere ricombinato con le cellule sanguigne e restituito alla madre. Questa strategia di “sottrazione” è considerata particolarmente sicura poiché evita l’introduzione di farmaci o agenti estranei direttamente nel corpo della donna, minimizzando il rischio di esposizione fetale a composti potenzialmente tossici.

Dai modelli animali ai primi test clinici sull’uomo

Prima di passare alla fase clinica, l’efficacia del dispositivo è stata testata su modelli animali di babbuino, dove si è osservata una riduzione dei livelli di sFlt-1 pari a circa il 50% per ogni trattamento. Successivamente, lo studio si è articolato in diverse fasi umane: una fase zero su cinque volontari sani non in gravidanza per confermare la tollerabilità, seguita dalle fasi A e B che hanno coinvolto sedici donne affette da preeclampsia molto precoce, tra la 23ª e la 34ª settimana di gestazione. Nella fase B, dedicata ai trattamenti multipli, ogni sessione di aferesi ha ridotto i livelli di sFlt-1 del 16,7% e la pressione arteriosa media di circa 4,1 mmHg. È stato osservato che le riduzioni della pressione erano direttamente correlate alla quantità di proteina rimossa, confermando il nesso causale tra sFlt-1 e i sintomi della malattia.

Un passo avanti verso il prolungamento della gravidanza

Il dato più significativo emerso dallo studio riguarda la capacità del trattamento di ritardare il parto. Nelle donne sottoposte ad aferesi multipla, la gravidanza è continuata per una mediana di 10 giorni dopo il ricovero, con un range compreso tra 3 e 19 giorni. Questo dato è particolarmente rilevante se confrontato con un gruppo di controllo non trattato, la cui attesa mediana prima del parto è stata di soli 4 o 5 giorni. Guadagnare quasi una settimana supplementare in una fase così critica della gestazione può fare una differenza enorme per lo sviluppo dei polmoni e del sistema nervoso del neonato. Inoltre, lo studio ha evidenziato che i pesi alla nascita dei neonati sono rimasti stabili o sono aumentati durante l’estensione della gravidanza, suggerendo che la rimozione della proteina non compromette, ma potrebbe addirittura favorire, la crescita fetale.

Prospettive future e l’importanza di studi su larga scala

Dal punto di vista della sicurezza, il trattamento è apparso ben tollerato sia dalle madri che dai neonati. Gli effetti collaterali riportati sono stati di lieve entità, tra cui ipocalcemia transitoria dovuta all’uso di citrato come anticoagulante e piccole emorragie nel sito di puntura, tutti risolti senza complicazioni a lungo termine. Sebbene i risultati di questo trial pilota siano estremamente incoraggianti, gli stessi autori sottolineano che la dimensione ridotta del campione richiede cautela. Saranno necessari studi controllati e randomizzati su scala molto più ampia per confermare definitivamente l’efficacia e la sicurezza di questo approccio. Se i dati verranno convalidati, l’aferesi selettiva della sFlt-1 potrebbe diventare il primo trattamento specifico per gestire la preeclampsia precoce, offrendo una speranza concreta per ridurre la mortalità e la morbilità neonatale legata alla prematurità iatrogena.