Previsioni Meteo, il primo Outlook per l’Estate 2026: l’ombra del Super El Niño rischia di stravolgere il clima mondiale

Mentre la primavera del 2026 procede con dinamiche atmosferiche estreme, l’attenzione dei climatologi si sposta verso l’imminente stagione calda. Secondo le ultime proiezioni a lungo raggio rilasciate da Severe Weather Europe, il pianeta si trova sulla soglia di un cambiamento meteorologico epocale. Il rapido collasso della La Niña ha lasciato spazio a una risalita termica del Pacifico Equatoriale che non ha eguali negli ultimi decenni. Le anomalie termiche sottosuperficiali indicano la presenza di un’immensa massa di acqua calda che, spinta dalle Onde di Kelvin, sta emergendo verso la superficie. Questo processo sta gettando le basi per quello che gli esperti definiscono un Super El Niño, un evento di intensità tale da poter riscrivere i record di temperatura globale proprio a partire dall’Estate 2026, influenzando in modo determinante la circolazione atmosferica tra i due emisferi.

La rapida metamorfosi del Pacifico e il crollo della La Niña

Il passaggio da una fase fredda prolungata a un riscaldamento così repentino rappresenta un segnale inequivocabile di un sistema climatico in forte agitazione. I dati satellitari e le boe oceaniche confermano che le temperature dell’acqua nel cuore del Pacifico potrebbero superare di oltre 2,5 gradi Celsius la media stagionale entro la metà dell’anno. Questa energia termica non rimane confinata nell’oceano ma viene rilasciata violentemente nell’atmosfera, alterando il flusso delle correnti portanti. La configurazione osservata da Andrej Flis evidenzia come la dissipazione degli alisei stia permettendo al calore di migrare verso est, innescando un’alterazione del Jet Stream che avrà ripercussioni dirette sulla frequenza e sull’intensità delle ondate di calore estive. La rapidità di questa transizione suggerisce che l’instabilità atmosferica sarà il tratto distintivo dei prossimi mesi, con una polarizzazione climatica tra regioni soggette a siccità estrema e aree colpite da nubifragi improvvisi.

Previsioni per l’Europa tra caldo africano e tempeste atlantiche

Per il continente europeo, l’analisi di Severe Weather Europe delinea uno scenario dominato da forti contrasti termici. La proiezione indica una persistenza di alte pressioni sulle regioni meridionali e centrali, che fungeranno da ponte per la risalita di masse d’aria di estrazione sahariana. In Italia, Spagna e Grecia, il rischio di temperature record durante i mesi di luglio e agosto è estremamente elevato, con ondate di calore che potrebbero durare diverse settimane senza interruzioni significative. Contemporaneamente, il settore occidentale del continente, tra cui Regno Unito, Irlanda e le coste francesi, potrebbe trovarsi lungo la traiettoria di un flusso atlantico più ondulato. Questo significa che, mentre il sud brucia sotto il sole, l’Europa occidentale potrebbe affrontare tempeste violente e un aumento della pluviometria, causati dallo scontro tra l’aria calda continentale e le perturbazioni oceaniche rinvigorite dall’energia dell’El Niño.

Impatti in Nord America tra siccità settentrionale e piogge meridionali

Oltreoceano, gli Stati Uniti e il Canada si preparano a un’estate altrettanto complessa. Il modello previsionale mostra un’anomalia di alta pressione molto marcata sul Canada centrale e sulle regioni settentrionali degli USA. Questa configurazione favorisce condizioni di siccità e un aumento esponenziale del rischio incendi nelle vaste foreste boreali, un segnale preoccupante per la qualità dell’aria su scala continentale. Al contrario, negli stati meridionali e lungo la costa del Golfo, l’influenza del Super El Niño porterà probabilmente un parziale sollievo alle zone colpite dalla siccità negli anni precedenti, grazie a un incremento delle precipitazioni temporalesche. Un effetto collaterale positivo di questa fase calda sarà la riduzione dell’attività dei grandi uragani atlantici, poiché il forte vento in quota generato dall’El Niño tende a stroncare la formazione dei sistemi tropicali più pericolosi prima che raggiungano le coste americane.

La minaccia del Super El Niño verso un 2026 da record termico

In conclusione, l’outlook per l’Estate 2026 non lascia spazio a dubbi: siamo di fronte a una prova di forza della natura alimentata dal cambiamento climatico. La combinazione tra il riscaldamento antropico globale e l’intensità del nascente Super El Niño minaccia di rendere questa estate una delle più calde e turbolente mai vissute. Gli esperti avvertono che i sistemi di gestione idrica e le infrastrutture energetiche dovranno essere pronti a fronteggiare picchi di domanda senza precedenti. Sebbene la previsione a lungo termine mantenga un margine di incertezza legato all’esatta traiettoria delle correnti, la tendenza verso un clima estremo è ormai consolidata. Il monitoraggio costante delle anomalie oceaniche sarà fondamentale nelle prossime settimane per affinare le allerte e permettere alle popolazioni di Europa e Nord America di prepararsi a una stagione che promette di cambiare per sempre la nostra percezione della stabilità climatica estiva.