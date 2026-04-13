Produzione petrolifera russa in crescita a marzo 2026, ma sotto i limiti OPEC+: il peso delle tensioni globali

A marzo 2026 la Russia ha registrato un lieve aumento della produzione di petrolio, pari a 3.000 barili al giorno rispetto al mese precedente, raggiungendo i 9,167 milioni di barili giornalieri. Si tratta di un incremento contenuto, che conferma una strategia prudente da parte di Mosca, ancora vincolata agli accordi internazionali. Nonostante il rialzo, il livello produttivo resta significativamente influenzato dalle dinamiche geopolitiche e dagli impegni presi nell’ambito dell’alleanza energetica globale. Questo aumento marginale segnala comunque una certa stabilità operativa del settore petrolifero russo, nonostante le pressioni esterne e le sanzioni ancora in vigore.

Produzione sotto gli obiettivi OPEC+

Secondo quanto comunicato dall’OPEC, la produzione russa è risultata inferiore di 407.000 barili al giorno rispetto all’obiettivo fissato dall’accordo OPEC+. Il target previsto per marzo, considerando anche i tagli volontari, era di 9,574 milioni di barili giornalieri. Tuttavia, il mese scorso non è stato necessario applicare ulteriori compensazioni per eventuali sforamenti precedenti. Questo ha portato Mosca a mantenere un livello produttivo più basso del previsto, evidenziando una linea di cautela e disciplina all’interno del cartello. La Russia continua quindi a rispettare, almeno formalmente, i limiti imposti, contribuendo alla stabilizzazione dei prezzi globali del greggio.

Il contesto internazionale: la guerra in Iran e i riflessi sul mercato

Il quadro energetico globale è profondamente influenzato dalla guerra in corso in Iran, che sta aumentando la volatilità dei mercati petroliferi. Le tensioni nella regione del Golfo Persico, cruciale per il transito del greggio mondiale, stanno spingendo molti Paesi produttori a mantenere un atteggiamento prudente. In questo contesto, la Russia potrebbe trarre vantaggio da eventuali interruzioni dell’offerta iraniana, ma al tempo stesso evita mosse aggressive per non destabilizzare ulteriormente il mercato. L’incertezza legata al conflitto rende più difficile prevedere l’andamento dei prezzi e delle forniture, rafforzando il ruolo strategico di attori come Mosca all’interno degli equilibri energetici globali.

Quote produttive e strategie di lungo periodo

Dall’inizio del 2024 fino a marzo 2025, la quota di produzione di base della Russia, considerando anche le restrizioni volontarie, si è attestata a 8,978 milioni di barili al giorno, senza includere gli obblighi di compensazione. Questo dato evidenzia come il Paese abbia progressivamente adattato la propria strategia produttiva alle esigenze del mercato e agli accordi internazionali. L’attuale livello produttivo resta quindi il risultato di un equilibrio tra esigenze economiche interne e pressioni esterne. In un contesto segnato da conflitti come quello iraniano e da continui aggiustamenti delle politiche OPEC+, la Russia sembra puntare su una gestione flessibile della produzione per mantenere la propria influenza nel settore energetico globale.