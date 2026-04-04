Raro terremoto in Australia: sisma di magnitudo 5.5 scuote il cuore del Paese | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata in Australia alle 03:11 locali del 5 aprile (le 20:26 italiane del 4 aprile). I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.5 con epicentro individuato 77km a sud-sudovest di Yulara, nel Territorio del Nord, nel cuore dell’Australia. L’evento è avvenuto ad una profondità di 10km (dati USGS). Non sono noti, al momento, danni a persone o cose. Il terremoto odierno appresenta un evento significativo soprattutto per la sua localizzazione: il cuore dell’Australia. Si tratta infatti di una regione lontanissima dai margini delle placche tettoniche, dove generalmente si concentrano i terremoti più forti e frequenti.

L’ipocentro superficiale, a circa 10km di profondità, rientra nella tipologia dei sismi crostali, ovvero generati all’interno della crosta terrestre. In contesti come quello australiano centrale, questi eventi sono legati a tensioni accumulate lentamente nelle rocce antiche del continente, piuttosto che a movimenti rapidi lungo grandi faglie attive come avviene, ad esempio, lungo la “Cintura di Fuoco” del Pacifico.

La sismicità dell’Australia centrale: un continente antico ma non immobile

L’Australia è spesso considerata una delle masse continentali più stabili del pianeta. Si trova infatti al centro della placca indo-australiana, lontana dai margini dove avvengono subduzione, collisioni o espansioni oceaniche. Questo significa che i terremoti sono generalmente rari e di bassa magnitudo.

Tuttavia, “stabile” non significa “immobile”. Le forze tettoniche globali agiscono anche all’interno delle placche, generando quello che i geologi chiamano sismicità intraplacca. In Australia queste tensioni derivano principalmente dalla compressione esercitata dalla collisione tra la placca indo-australiana e quella eurasiatica, che si trasmette fino all’interno del continente.

Di conseguenza, anche regioni apparentemente tranquille come il Territorio del Nord possono essere soggette a terremoti occasionali. Nelle ultime 24 ore, ad esempio, l’attività sismica australiana è stata quasi nulla, con eventi di magnitudo molto bassa intorno a 2.5, a dimostrazione di quanto un sisma di magnitudo 5.5 sia fuori dall’ordinario .

Yulara e Uluru: una zona turistica in un contesto geologico antico

L’area colpita dal terremoto si trova nei pressi di Yulara, vicino al celebre monolite di Uluru. Dal punto di vista geologico, questa regione fa parte di uno dei cratoni più antichi del pianeta, con rocce che risalgono a centinaia di milioni, se non miliardi, di anni.

Questi cratoni sono strutturalmente molto rigidi, ma proprio per questo possono accumulare tensioni per lunghi periodi. Quando tali tensioni vengono rilasciate, lo fanno improvvisamente, producendo terremoti che, sebbene non frequentissimi, possono raggiungere magnitudo moderate.

La bassa densità abitativa della zona gioca un ruolo fondamentale nel limitare i danni: anche eventi relativamente intensi, come quello appena registrato, difficilmente causano conseguenze gravi su larga scala.

I precedenti storici: pochi ma significativi

La storia sismica dell’Australia centrale non è ricca di eventi frequenti, ma presenta alcuni episodi rilevanti. Uno dei più noti è il terremoto del 21 maggio 2016, di magnitudo 6.1, avvenuto a circa 125 km a ovest di Uluru. Anche in quel caso, il sisma fu avvertito in un’ampia area ma causò danni limitati proprio per la scarsa popolazione .

Più in generale, l’Australia ha registrato pochissimi terremoti superiori a magnitudo 6 nella sua storia recente. Tra questi, spiccano:

il sisma di Tennant Creek del 1988 (magnitudo 6.6) , uno dei più forti mai registrati nel Paese

, uno dei più forti mai registrati nel Paese eventi sparsi tra gli anni ’90 e 2000, generalmente isolati e senza sequenze prolungate

Questi precedenti dimostrano che, sebbene rari, terremoti moderati o anche relativamente forti possono verificarsi anche nel cuore del continente australiano.

La lezione della sismicità intraplacca

Il terremoto vicino a Yulara ricorda che anche le aree considerate “stabili” non sono completamente esenti da attività sismica. La Terra è un sistema dinamico, e le tensioni tettoniche possono accumularsi e liberarsi anche lontano dai confini tra le placche.

Per il pubblico, eventi come questo sono importanti perché aiutano a comprendere meglio la complessità del pianeta: non esistono zone totalmente prive di rischio sismico, ma esistono aree dove questo rischio è semplicemente molto più basso.

Nel caso dell’Australia centrale, la combinazione tra bassa frequenza dei terremoti e scarsa densità abitativa rende questi eventi più interessanti dal punto di vista scientifico che preoccupanti sotto il profilo del rischio. Tuttavia, proprio la loro rarità li rende fondamentali per studiare la dinamica interna delle placche continentali e migliorare la nostra comprensione dei processi geologici profondi.