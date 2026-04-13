Reggio Calabria avvolta dalla sabbia del Sahara: lo scirocco oscura il chilometro più bello d’Italia. Non si vede più neanche la Sicilia | FOTO

La giornata di Reggio Calabria oggi offre una visione quasi distopica, con il celebre Lungomare completamente immerso in una coltre densa e giallastra. Quello che il poeta Gabriele D’Annunzio definì come il chilometro più bello d’Italia ha perso i suoi colori vibranti per farsi avvolgere da una nube carica di sabbia del Sahara, trasportata con forza dalle correnti ascensionali provenienti dal Nord Africa. Il fenomeno, tanto affascinante quanto inquietante, è la diretta conseguenza dell’azione del ciclone afro-mediterraneo Ulla, che sta risalendo la penisola portando con sé un drastico cambiamento delle condizioni atmosferiche su tutto il versante ionico e nell’area dello Stretto di Messina.

La furia dello scirocco e i danni in città durante la notte

Prima che la polvere desertica calasse come un velo sulla città, Reggio Calabria ha dovuto fare i conti con la potenza distruttiva del vento. Durante la scorsa notte, il forte scirocco ha sferzato il centro urbano e le zone limitrofe con raffiche che hanno superato i 60 km/h, causando gravi danni a strutture leggere, cartellonistica stradale e alla vegetazione. Molte segnalazioni hanno riguardato rami spezzati e detriti trasportati lungo le carreggiate, rendendo complicata la viabilità nelle prime ore del mattino. Questa fase di maltempo ha segnato la fine definitiva della stabilità atmosferica garantita dall’Anticiclone che aveva regalato giornate quasi estive durante la scorsa settimana, riportando bruscamente la Calabria in una dimensione autunnale e cupa.

Il Lungomare scompare nella sabbia sahariana

Le immagini catturate oggi lungo la via marina mostrano una situazione senza precedenti recenti per densità e durata. La nube di polvere sahariana è talmente spessa da aver letteralmente cancellato la visuale della vicina costa siciliana, rendendo l’orizzonte indistinguibile tra cielo e mare. Il Cippo con la dea Atena combattente, che solitamente svetta fiero contro l’azzurro dello Stretto, appare oggi come un monumento solitario in un deserto di nebbia ocra. Le caratteristiche palme del lungomare sono scosse dal vento residuo, mentre la pavimentazione in pietra reggina riflette una luce cinerea e soffusa. L’aria stessa è percepita come pesante e satura di particolato, una testimonianza tangibile della forza del ciclone Ulla nel pescare masse d’aria direttamente dal cuore del deserto.

Un cambio di scenario dopo il caldo dell’Anticiclone

Il contrasto rispetto ai giorni scorsi è netto e brutale. Se solo una settimana fa i cittadini godevano di un cielo limpido e temperature ben al di sopra della media stagionale grazie all’influenza di un robusto Anticiclone, oggi la situazione meteorologica è caratterizzata da un tempo cupo e uggioso. La visibilità, nei giorni scorsi limpida e tersa con la possibilità di riscontrare anche i più nitidi dettagli a grandi distanze e lo spettacolo dell’Etna sovrastare lo Stretto innevato, adesso invece è ridotta a poche centinaia di metri tant’è che non si vede più neanche la Sicilia, parte integrante dell’orizzonte reggino. Nonostante l’oscurità del cielo suggerisca l’imminenza di un temporale, l’atmosfera resta paradossalmente secca al suolo. Questa cappa di sabbia in sospensione funge da filtro solare, mantenendo le temperature su valori comunque miti a causa del richiamo caldo dello scirocco, ma privando la città della luce naturale e della bellezza paesaggistica che la rende unica al mondo.

Evoluzione meteo e previsioni per i prossimi giorni

Per chi spera in un rapido ritorno del sole, le notizie fornite dai bollettini meteo non sono incoraggianti nell’immediato. Sebbene per la giornata odierna e per quella di domani non siano previste precipitazioni, il cielo rimarrà dominato da questa fastidiosa coltre di polvere e nubi stratificate. La stasi meteorologica attuale è solo il preludio a un nuovo peggioramento più strutturato. Il vero cambiamento arriverà infatti a metà settimana, quando l’apporto di umidità oceanica si scontrerà con il fronte caldo africano. Le piogge attese mercoledì e giovedì avranno il merito di ripulire l’atmosfera dalla sabbia, ma porteranno con sé inevitabili disagi, trasformando la polvere in sospensione in una sottile fanghiglia che ricoprirà strade e automobili in tutta Reggio Calabria.