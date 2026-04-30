Rinnovabili, Pichetto: “in Cdm esame di progetti di sviluppo in Sardegna”

Il Consiglio dei Ministri ha svolto una prima valutazione dei progetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nella Regione Sardegna. “Nel corso della riunione – spiega il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto – la Regione ha assunto l’impegno di procedere a un approfondimento tecnico volto a individuare i progetti maggiormente compatibili con il contesto ambientale e territoriale”. Gli esiti di tale attività saranno oggetto di una successiva proposta che verrà sottoposta all’esame del Consiglio dei Ministri in una prossima riunione.