Scia luminosa nei cieli del Sud: FOTO e VIDEO del fenomeno dal Casertano

Nelle prime ore di oggi, lunedì 13 aprile, una scia luminosa ha solcato i cieli del Sud Italia, lasciando a bocca aperta quanti hanno avuto la possibilità di assistere al fenomeno. Tra questi, vi è anche Francesco Ianniello, Sottotenente dell’Aeronautica Militare e appassionato di astronomia, referente del nucleo di astronomia e astrofotografia dell’Associazione Arma Aeronautica Sez. di Caserta. Tramite la propria postazione all sky situata a Maddaloni (CE) e anche grazie alle telecamere dell’Associazione, Ianniello è riuscito a catturare le immagini del fenomeno. Nel video a corredo dell’articolo, tre clip del medesimo evento.

“In maniera puramente ufficiosa, delle fonti sostengono che si possa trattare del rientro di ZK-2 R/B (ID 68413) uno stadio di razzo della missione cinese XINZHENGCHENG-2, lanciato il 30 Marzo 2026: epoca di rientro prevista 13 Aprile 2026 01:15 UTC ± 13 hours, rientro osservato 13 Aprile 2026 alle ore 03:40 UTC”, spiega Ianniello.

Le immagini della scia luminosa nel cielo del Casertano

Il cielo del Casertano illuminato da una spettacolare scia luminosa