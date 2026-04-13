Scia luminosa nei cieli del Sud: FOTO e VIDEO del fenomeno dal Casertano

Francesco Ianniello, Sottotenente dell'Aeronautica Militare e appassionato di astronomia, ha catturato le immagini di quello che potrebbe essere stato il rientro atmosferico dello stadio superiore di un razzo cinese

Spettacolare scia luminosa illumina il cielo del Casertano

Nelle prime ore di oggi, lunedì 13 aprile, una scia luminosa ha solcato i cieli del Sud Italia, lasciando a bocca aperta quanti hanno avuto la possibilità di assistere al fenomeno. Tra questi, vi è anche Francesco Ianniello, Sottotenente dell’Aeronautica Militare e appassionato di astronomia, referente del nucleo di astronomia e astrofotografia dell’Associazione Arma Aeronautica Sez. di Caserta. Tramite la propria postazione all sky situata a Maddaloni (CE) e anche grazie alle telecamere dell’Associazione, Ianniello è riuscito a catturare le immagini del fenomeno. Nel video a corredo dell’articolo, tre clip del medesimo evento.

In maniera puramente ufficiosa, delle fonti sostengono che si possa trattare del rientro di ZK-2 R/B (ID 68413) uno stadio di razzo della missione cinese XINZHENGCHENG-2, lanciato il 30 Marzo 2026: epoca di rientro prevista 13 Aprile 2026 01:15 UTC ± 13 hours, rientro osservato 13 Aprile 2026 alle ore  03:40 UTC”, spiega Ianniello.

Le immagini della scia luminosa nel cielo del Casertano
Il cielo del Casertano illuminato da una spettacolare scia luminosa
Foto
  • scia luminosa campania 13 aprile 2026
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