Scia luminosa nei cieli di Sicilia e Campania: svelato il mistero, ecco cosa l’ha causata

A solcare i cieli di Sicilia e Campania questa mattina alle 05:43 è stato un detrito spaziale, e non un bolide di origine naturale. Lo rendono noto gli esperti di Prisma, la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell’Atmosfera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). “Dopo aver effettuato le dovute verifiche, possiamo affermare che non si è trattato di un bolide di origine naturale”, dicono gli esperti. “L’oggetto avvistato è infatti un detrito spaziale, con ogni probabilità i resti del razzo ZK-2 R/B, il cui rientro era stato previsto per il 13 aprile”.

L’origine artificiale del corpo sarebbe confermata dalla velocità del suo ingresso in atmosfera (circa 8 chilometri al secondo), inferiore rispetto a quella dei meteoroidi (oltre i 12 chilometri al secondo), e anche dalla durata dell’evento, superiore al minuto e compatibile con una traiettoria radente. “Per queste ragioni – dicono gli esperti di Prisma – sebbene l’oggetto non sia stato rilevato dal sistema automatico di triggering delle nostre camere all-sky, siamo in grado di fornire delle immagini grazie alle camere Prisma dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania, situate sull’isola di Stromboli e a Serra La Nave sul Monte Etna”.