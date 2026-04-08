Sciame sismico ai Campi Flegrei: riunito il Centro coordinamento dei soccorsi

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato questo pomeriggio una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi in relazione allo sciame sismico ai Campi Flegrei che ha fatto registrare una scossa di magnitudo 3.4 alle ore 16.48. La direttrice dell’INGV ha specificato che lo sciame è ancora in corso e che si è trattato di eventi superficiali e pertanto avvertiti in maniera più intensa. La scossa maggiore è stata di magnitudo 3.4, con una profondità di circa 0.89km, rientrando nel quadro del fenomeno bradisismico che sta interessando l’area flegrea.

Non sono stati registrati danni

I sindaci dei Comuni dell’area flegrea hanno comunicato che non sono stati registrati danni a persone o cose. Squadre di tecnici della Città Metropolitana stanno controllando le strade e altri tecnici sono stati allertati per eventuali verifiche statiche sugli edifici scolastici. Allo stato, non sono state segnalate criticità. I Vigili del Fuoco e il servizio Asl 118 hanno riferito di non aver ricevuto richieste di soccorso correlate all’evento, mentre le Forze dell’Ordine hanno provveduto al soccorso di alcune persone che si sono impaurite. La situazione resta attentamente monitorata.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore alla Protezione Civile Regionale, Fiorella Zabatta, i sindaci di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, e Pozzuoli, Luigi Manzoni, la direttrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, il direttore della prevenzione della Asl Napoli 2 Nord., il direttore Uoc 118, Luigi Langella, la Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile, la Città Metropolitana di Napoli, i rappresentanti del Comune di Napoli, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di polizia e l’Ufficio Scolastico Regionale.