Scirocco impetuoso sulla Sicilia: cielo giallastro e raffiche oltre i 130 km/h | FOTO

Nelle immagini inviateci dalla nostra affezionata lettrice Antonella Infanta, da Zafferana Etnea (CT), il cielo notturno appare avvolto da una coltre di nubi basse e compatte, dai toni grigio-giallastri. L’illuminazione artificiale del centro abitato accentua il colore insolito delle nuvole, mentre l’orizzonte risulta offuscato da foschia e pulviscolo. L’atmosfera è quella tipica delle intense sciroccate: aria carica di sabbia sahariana, visibilità ridotta e nubi spinte rapidamente da forti correnti meridionali. Il contesto meteorologico conferma la natura del fenomeno. Nella giornata di ieri la Sicilia è stata investita da raffiche di scirocco eccezionali, con valori oltre i 130 km/h sul messinese tirrenico: 134 km/h a Gioiosa Marea, 128.9 km/h a Barcellona Pozzo di Gotto e oltre i 106 km/h tra Messina e Falcone.

Alla base di questa fase c’è l’indebolimento dell’alta pressione sull’Italia, sotto la spinta di 2 perturbazioni: una in transito sull’Europa centrale e una, più attiva, in risalita dal Nord Africa. Quest’ultima, associata a un vortice ciclonico, sta causando venti intensi e determinerà nelle prossime ore maltempo diffuso. Il peggioramento proseguirà nei prossimi giorni, con calo termico, prima di un graduale miglioramento atteso da metà settimana.

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