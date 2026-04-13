Scirocco nel Golfo di Napoli, disagi nei collegamenti per Ischia e Procida

Nel Golfo di Napoli si apre un’altra giornata all’insegna dei disagi per i collegamenti marittimi, messi a dura prova dal peggioramento delle condizioni meteo marine registrato nelle ultime ore. Dalla notte scorsa soffia con intensità un forte vento di Scirocco, che agita il mare compromettendo la regolarità dei servizi di navigazione tra la terraferma e le isole. Il bilancio provvisorio segnala la cancellazione di quasi tutte le corse degli aliscafi in partenza e in arrivo tra Napoli Molo Beverello, Pozzuoli e le principali destinazioni isolane: Ischia Porto, Casamicciola, Forio e Marina Grande di Procida. Resta invece, almeno per il momento, la piena operatività dei collegamenti effettuati con le navi traghetto, che continuano a garantire le tratte da e per le isole da tutti i porti del golfo.

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