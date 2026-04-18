Scivola sul Gran Sasso: 34enne ferito trasportato in elicottero in ospedale

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto oggi sul massiccio del Gran Sasso, nei pressi della Via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni scivolato durante la progressione. Ricevuta la richiesta di aiuto, è stato attivato il servizio di elisoccorso regionale, decollato dall’Aquila con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria del 118 e arrivato in località Prati di Tivo. Parallelamente, il tecnico di centrale operativa del CNSAS manteneva il contatto diretto con l’infortunato, fornendo indicazioni utili in vista delle operazioni di recupero.

Una volta raggiunto, il ferito, con traumi alle gambe e in evidente stato confusionale, è stato stabilizzato sul posto. Le operazioni si sono svolte in un contesto particolarmente complesso, su terreno ripido e scomodo, che ha richiesto rapidità e precisione nell’esecuzione delle manovre. L’infortunato, una volta stabilizzato e imbarellato sul pendio e recuperato mediante verricello, è stato trasportato in elicottero all’ospedale all’Aquila.