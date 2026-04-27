Scontro tra treni in Indonesia: ci sono vittime

Due treni si sono scontrati a Bekasi, vicino alla capitale dell’Indonesia, Giacarta, provocando “la morte di due persone”: lo ha detto un portavoce delle ferrovie locali alla tv Kompas. “I registri ospedalieri confermano il decesso di due persone“, ha dichiarato il funzionario delle ferrovie statali indonesiane, aggiungendo che le persone vengono evacuate dal luogo dell’incidente con il sostegno di Esercito, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

L’incidente, che ha coinvolto un convoglio della rete ferroviaria suburbana e un treno a lunga percorrenza, ha causato l’interruzione parziale dei servizi ferroviari nella zona, riferisce il quotidiano “The Straits Times”. Le cause della collisione non sono ancora state accertate. L’episodio ha avuto un impatto immediato sulla circolazione ferroviaria nell’area di Giacarta, una delle più trafficate del Sud-Est asiatico, dove ogni giorno milioni di pendolari utilizzano il sistema ferroviario suburbano per gli spostamenti casa-lavoro. Bekasi rappresenta uno dei principali nodi della rete di trasporto dell’area metropolitana.