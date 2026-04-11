Scossa di terremoto in Turchia: epicentro nel nord-ovest del Paese | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito la Turchia alle 17:31 locali (le 16:31 italiane) di oggi, sabato 11 aprile. Il sisma ha avuto magnitudo 4.6 ed epicentro ad ovest delle città di Emet e Hisarcik, nella Turchia nordoccidentale. L’evento è avvenuto ad una profondità di 9km. Proprio la bassa profondità, potrebbe aver fatto percepire la scossa in maniera diffusa nell’area. Al momento, non sono noti danni a persone o cose. La Turchia è situata in una delle regioni più sismicamente attive del mondo, ed è continuamente influenzata dai movimenti delle placche tettoniche che costituiscono la crosta terrestre. L’area in cui è avvenuto il terremoto di oggi si trova proprio vicino alla grande zona di convergenza tra la placca eurasiatica e quella araba, una delle principali aree di instabilità geologica nel mondo. Questo confine tettonico, noto come il sistema di faglia di North Anatolian Fault (NAF), è responsabile di gran parte dell’attività sismica che si verifica in Turchia.

Il terremoto odierno, di magnitudo 4.6, è un esempio di come anche piccole scosse possano avere un impatto significativo in una regione così sismicamente instabile. Sebbene la magnitudo non sia stata elevata, la bassa profondità dell’epicentro – solo 9km – ha probabilmente amplificato la sensazione della scossa, facendo sì che fosse avvertita anche in aree distanti dall’epicentro. Questo è un aspetto che caratterizza molte delle scosse che si verificano in Turchia, dove i terremoti, seppur di modesta intensità, possono essere percepiti da una vasta popolazione a causa della geologia locale.

I terremoti storici nella Turchia nordoccidentale

La zona nordoccidentale della Turchia, dove è stato registrato il terremoto di oggi, ha una lunga storia di attività sismica. Questo territorio è stato teatro di numerosi eventi distruttivi, alcuni dei quali hanno avuto impatti devastanti sia sulle popolazioni che sulle infrastrutture. Il terremoto più noto e traumatico nella regione fu quello che colpì Izmit nel 1999, con una magnitudo di 7.4. Questo sisma causò la morte di migliaia di persone e lasciò migliaia di sfollati. Il terremoto di Izmit è un chiaro esempio di come la Turchia sia vulnerabile a grandi terremoti, ma anche di come la sismicità della zona non si limiti solo agli eventi maggiori.

Un altro evento storico importante è il terremoto di Düzce del 1999, che seguì a poca distanza temporale da quello di Izmit. La frequenza e la devastazione di questi eventi hanno spinto le autorità turche a sviluppare politiche di preparazione e di risposta ai disastri, purtroppo spesso insufficienti a prevenire le tragedie causate dalle scosse più forti.

Oltre agli eventi di grande magnitudo, la Turchia nordoccidentale è anche soggetta a scosse di minore intensità, come quella odierna. Questi terremoti sono una costante in questa regione, e purtroppo la frequenza di tali eventi non lascia spazio alla completa tranquillità per la popolazione locale. È proprio grazie alla continua attività sismica che si comprende la pericolosità intrinseca del territorio, con il rischio che un evento minore possa rapidamente evolversi in un disastro di proporzioni maggiori.

Il ruolo delle faglie tettoniche

La causa principale dei terremoti in Turchia è il movimento delle placche tettoniche. La placca eurasiatica si sposta verso est, mentre la placca araba si muove verso nord. Questo movimento crea una continua tensione lungo la faglia di Anatolia settentrionale, un sistema complesso di fratture che attraversa il Paese da est a ovest. Le scosse di terremoto che avvengono in questa zona sono generalmente il risultato dello slittamento di queste faglie, che possono generare forti accelerazioni nel terreno.

Nel caso del terremoto di oggi, la scossa ha avuto origine a una profondità relativamente bassa, il che indica che la faglia interessata si trova vicino alla superficie terrestre. Questo rende gli effetti del terremoto più percepibili anche a distanza, aumentando il rischio per le strutture costruite e le persone che vivono nelle vicinanze.