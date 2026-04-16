Senza libertà non esiste felicità: la scienza svela perché l’autonomia vale più del piacere

Da tempo immemore l’umanità cerca di decifrare gli ingredienti segreti che compongono una vita felice e appagante. Spesso le risposte oscillano tra la ricerca del piacere immediato e il raggiungimento di scopi più profondi e duraturi. Tuttavia, una recente ricerca condotta dalla Simon Fraser University suggerisce che la chiave di volta risiede in un fattore spesso sottovalutato dalla psicologia tradizionale. Secondo gli studiosi, esiste un elemento determinante che supera la semplice sensazione di benessere fisico o psicologico momentaneo. Gli individui, nel valutare la qualità della propria esistenza, tendono a guardare oltre il bilancio emotivo della giornata per interrogarsi su quanto siano effettivamente padroni delle proprie decisioni. Questo studio ha messo in luce come la percezione di essere liberi di agire rappresenti il vero parametro di riferimento per definire se una vita stia andando per il verso giusto. La libertà di scelta emerge dunque come il pilastro fondamentale dell’intera esperienza umana globale.

Il superamento dell’edonismo tradizionale

Lo studio, pubblicato su The Journal of Positive Psychology, ha analizzato un campione di oltre 1.200 adulti residenti in Canada e nel Regno Unito. Il coordinatore della ricerca, Jason Payne, ricercatore post-dottorato presso il Dipartimento di Psicologia, ha spiegato che gli esseri umani non possono essere considerati meri edonisti. La valutazione della propria vita, infatti, non si ferma al calcolo delle emozioni positive rispetto a quelle negative.

I ricercatori hanno utilizzato modelli statistici avanzati per misurare l’impatto di tre tratti psicologici fondamentali: l’autonomia (sentirsi liberi di scegliere), la competenza (sentirsi capaci ed efficaci) e la relazionalità (sentirsi vicini agli altri). Sebbene le emozioni abbiano un peso rilevante, l’autonomia è risultata essere l’indicatore più affidabile della soddisfazione a lungo termine. Anche a parità di umore, chi percepisce un maggiore controllo sulle proprie scelte tende a giudicare la propria vita in modo più positivo.

Implicazioni per il lavoro e le politiche pubbliche

I risultati della ricerca hanno ricadute dirette sulla gestione del personale e sulla definizione delle leggi. Secondo Payne, i programmi pensati per migliorare il benessere collettivo possono rivelarsi controproducenti se limitano eccessivamente le opzioni a disposizione degli individui. Un intervento che impone un comportamento, anche se finalizzato al bene comune, rischia di abbassare la percezione della qualità della vita perché colpisce il bisogno fondamentale di autonomia.

Un esempio citato dallo studio riguarda le restrizioni durante la pandemia di COVID-19. L’obbligatorietà di alcuni dispositivi, come le mascherine, ha generato forti reazioni negative non tanto per l’oggetto in sé, quanto per la privazione della libertà di scelta. Per i decisori politici, dunque, diventa essenziale considerare non solo i risultati diretti delle loro norme, ma anche gli effetti secondari legati alla limitazione della sovranità individuale. Ogni volta che si riduce lo spazio di manovra dei cittadini, si incide profondamente sul loro senso di appagamento complessivo.