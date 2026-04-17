Sicilia, frane e rischio crolli: maxi-intervento da 4,35 milioni a Geraci Siculo | FOTO

Un piano da oltre 4 milioni di euro per mettere in sicurezza il cuore di Geraci Siculo. È questo l’obiettivo dell’intervento che interesserà l’area compresa tra via Vittorio Emanuele, via Fontanelle e la zona del Castello, dove è stato progettato un complesso sistema di consolidamento del versante roccioso sovrastante. Il progetto esecutivo, dal valore complessivo di 4,35 milioni di euro, nasce per rispondere a una situazione di marcata criticità idrogeologica. Le indagini tecniche hanno infatti evidenziato condizioni di instabilità diffuse, con blocchi rocciosi in equilibrio precario e episodi di crollo già registrati nel corso degli anni. In alcune porzioni del territorio il livello di pericolosità è classificato come elevato (P3), con un rischio che può raggiungere la soglia massima (R4), coinvolgendo strade, edifici e aree frequentate quotidianamente dai cittadini.

Tra i punti più sensibili figurano infrastrutture strategiche e spazi pubblici di rilievo: dalla Strada Statale 286 a via Vittorio Emanuele, fino ai percorsi pedonali e alle aree di aggregazione come la villetta comunale e l’accesso al Castello Ventimiglia. Per definire gli interventi più efficaci è stata condotta una campagna di studi approfondita: rilievi topografici con GPS e droni, analisi geostrutturali, indagini geofisiche e modellazioni tridimensionali del terreno hanno permesso di ricostruire con precisione il quadro geologico dell’area. Le opere previste comprendono il consolidamento del costone roccioso, la stabilizzazione dei blocchi instabili, l’installazione di sistemi di protezione contro la caduta massi e l’attivazione di un monitoraggio costante. L’obiettivo è duplice: garantire la sicurezza dei residenti e salvaguardare infrastrutture e patrimonio edilizio, assicurando al contempo la piena fruibilità degli spazi pubblici. L’appalto dei lavori è stato affidato alla Cesi Srl di Mezzolombardo, in provincia di Trento, azienda specializzata in interventi di consolidamento e opere geotecniche.

“Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e per la tutela del nostro centro storico – afferma il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – Questo progetto ci consente di affrontare in maniera strutturale una criticità che da anni interessa una parte importante del nostro territorio. È un risultato significativo, frutto di un lavoro sinergico, che guarda alla sicurezza dei cittadini e alla valorizzazione del nostro patrimonio urbano e paesaggistico“.