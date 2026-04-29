Space Rider, il veicolo spaziale riutilizzabile dell’ESA, sottoposto a test termici per il corpo centrale e i flap

I veicoli spaziali che tornano sulla Terra – come Space Rider – devono proteggersi da queste temperature intense, e Space Rider utilizza piastrelle ceramiche riutilizzabili sul corpo centrale e sulla punta, tra gli altri, per isolarsi dal calore. Space Rider ha 21 piastrelle, realizzate in ISiComp, un materiale ceramico sviluppato dal Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA) e da Petroceramics, che formano un rivestimento leggero e resistente. Le piastrelle sono state messe alla prova per la prima volta a febbraio, quando sono state sottoposte alle forti vibrazioni generate dai potenti motori del razzo Vega-C, simulate su uno ‘shaker’ da 200 kN.

Flap per il controllo termico ipersonico

Il modulo di rientro di Space Rider è unico in quanto può generare portanza come un aereo e puntare a un punto di atterraggio preciso – ma invece delle ali è il corpo stesso di Space Rider a fornire la portanza. Il modulo di rientro di Space Rider è dotato di due flap per guidare il veicolo spaziale durante il rientro; con soli 10 kg di peso e dimensioni di appena 90 x 70 cm, guidano il modulo da 3.000 kg mentre attraversa l’atmosfera terrestre a velocità ipersoniche. Realizzata con lo stesso materiale ceramico ISiComp, la protezione termica è fissata con supporti in lega di titanio stampati in strati additivi. Questi sono controllati dal ‘cervello’ avionico del veicolo spaziale.

Per testare i flap come se fossero in volo, il CIRA li ha sottoposti alla propria galleria del vento al plasma, la più grande al mondo. I flap sono stati colpiti da un getto ad arco di gas che li ha bombardati a una velocità dieci volte superiore a quella del suono.

Space Rider ha superato brillantemente i test a cui è stato sottoposto finora, sopravvivendo persino a condizioni di rientro con una piastrella danneggiata di proposito – proprio nel caso in cui Space Rider dovesse essere colpito da un micrometeorite mentre è in orbita.

Altri test attendono il sistema di protezione termica e il sistema di guida di Space Rider prima che siano qualificati per il volo spaziale – e il rientro, conclude l’ESA.