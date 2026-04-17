Space Rider supera la prova del fuoco: il “mini-shuttle” europeo resiste ai detriti spaziali

La navetta europea Space Rider, il rivoluzionario veicolo riutilizzabile dell’Agenzia Spaziale Europea destinato a cambiare l’accesso allo Spazio, ha recentemente superato una sfida cruciale per la sua sicurezza operativa. Durante una serie di esperimenti condotti presso l’Istituto Fraunhofer in Germania, un componente fondamentale della struttura, un flap alare, è stato sottoposto a un violento impatto balistico per simulare lo scontro con un micrometeorite o un detrito orbitale. I risultati di questa prova estrema hanno confermato l’eccezionale resistenza dei materiali sviluppati in Italia, segnando un passo avanti decisivo verso il debutto del sistema previsto per il 2028. Questo traguardo si inserisce in un percorso di validazione tecnica iniziato anni fa, che ha già visto il superamento di test complessi sui paracadute e sullo scudo termico principale. Il successo odierno rappresenta un avanzamento tecnologico fondamentale, costituisce la prova definitiva che l’architettura del veicolo può garantire l’integrità dei carichi scientifici anche nelle condizioni più ostili dell’ambiente spaziale e durante il critico rientro nell’atmosfera terrestre.

Tecnologia italiana a prova di proiettile orbitale

Il cuore del test ha riguardato la capacità di sopravvivenza dei materiali ceramici avanzati che rivestono le superfici di controllo della navetta. Sotto la guida di Thales Alenia Space, il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) e Petroceramics hanno sviluppato una protezione termica capace di resistere a sollecitazioni estreme. Per simulare un incidente reale in orbita, un proiettile di alluminio dal diametro di 2,3 mm è stato sparato contro un flap alla velocità ipersonica di 6,5 km/s.

L’impatto ha generato un foro di circa un centimetro sulla superficie, ma la vera prova di forza è avvenuta subito dopo. Il componente danneggiato è stato infatti esposto a una temperatura di 1200°C per oltre 10 minuti, simulando il calore sprigionato dall’attrito con l’atmosfera durante il ritorno sulla Terra. I dati raccolti hanno dimostrato che il materiale ceramico ha mantenuto la sua integrità strutturale: nonostante il calore intenso, le dimensioni del foro non sono variate, impedendo il collasso del flap e garantendo la manovrabilità del veicolo.

Il percorso verso il primo volo del 2028

Il successo ottenuto presso l’Istituto Fraunhofer rappresenta un tassello fondamentale in una Roadmap tecnologica molto rigorosa. Dopo le verifiche sui sistemi di paracadute completate nel 2024 e i test sullo scudo termico condotti dal 2025, Space Rider si avvia ora verso le fasi finali di integrazione. Questa navetta, che opererà come un laboratorio orbitale automatizzato, permetterà all’Europa di avere un sistema indipendente per il trasporto e il recupero di esperimenti scientifici in microgravità.

Il primo lancio dimostrativo è attualmente fissato per la metà del 2028. Il veicolo decollerà dalla base di Kourou, nella Guyana Francese, a bordo del razzo Vega C. Una volta completata la sua missione in orbita, Space Rider rientrerà autonomamente atterrando come un piccolo shuttle, pronto per essere revisionato e riutilizzato per voli successivi, abbattendo significativamente i costi di accesso alle risorse spaziali.