SpaceX punta sull’intelligenza artificiale: opzione da 60 miliardi per la startup Cursor

SpaceX ha ufficializzato una mossa strategica destinata a rimescolare profondamente gli equilibri nel settore tecnologico globale, assicurandosi un’opzione d’acquisto per la startup di generazione di codice Cursor valutata ben 60 miliardi di dollari. L’operazione, che dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno, prevede in alternativa il pagamento di 10 miliardi di dollari per consolidare una partnership esclusiva mirata a dominare il remunerativo mercato degli strumenti AI per sviluppatori. Questo annuncio arriva in un momento cruciale per l’azienda aerospaziale guidata da Elon Musk, ormai prossima a un debutto in borsa storico con una valutazione che sfiora i 1,75 trilioni di dollari. L’integrazione di Cursor permetterebbe a xAI, la realtà dedicata all’intelligenza artificiale fusa con SpaceX lo scorso febbraio, di colmare il divario con giganti come OpenAI e Anthropic, sfruttando l’incredibile potenza di calcolo del supercomputer Colossus situato a Memphis per creare modelli linguistici avanzati.

Sinergia tra codice e supercalcolo

L’accordo rappresenta una svolta per xAI, il produttore del chatbot Grok, che finora ha faticato a tenere il passo dei rivali nel segmento del coding automatizzato. Cursor si è distinta nella Silicon Valley per la sua capacità di attrarre ondate di programmatori esperti, automatizzando la scrittura del software attraverso modelli di intelligenza artificiale altamente efficienti. Il punto di forza dell’operazione risiede nell’unione tra il prodotto di punta di Cursor e l’infrastruttura di SpaceX. Colossus, il cluster di addestramento situato a Memphis, è stato presentato come il più grande supercomputer al mondo, vantando una capacità equivalente a un milione di GPU H100. Questa enorme potenza di calcolo sarà messa a disposizione dei modelli di Cursor per accelerare lo sviluppo di soluzioni capaci di scrivere codice in modo autonomo e raffinato, rispondendo alle necessità di un mercato che premia sempre più la velocità di produzione software.

Dalla Terra alla Luna: una visione integrata

Oltre agli aspetti puramente finanziari e algoritmici, l’acquisizione si inserisce in una visione più ampia che riguarda l‘espansione orbitale e lunare. Andrew Milich e Jason Ginsberg, responsabili dell’ingegneria di Cursor, si sono già uniti a SpaceX per contribuire ai progetti lunari e allo sviluppo di xAI. Elon Musk ha accolto con entusiasmo l’ingresso dei nuovi ingegneri, sottolineando come l’automazione avanzata sarà fondamentale per la gestione di centri spaziali orbitali e sistemi di lancio elettromagnetici (mass drivers) sulla Luna.

Queste manovre precedono il tanto atteso debutto pubblico di SpaceX. Con una raccolta fondi prevista di 75 miliardi di dollari, l’azienda si prepara a quella che potrebbe passare alla storia come la più grande IPO di sempre. L’integrazione delle capacità di Cursor rafforza il braccio tecnologico legato all’intelligenza artificiale, e posiziona SpaceX come un’entità capace di controllare l’intero ciclo produttivo dell’esplorazione spaziale moderna: dall’hardware dei razzi al software intelligente necessario per governarli.