Spagna e Irlanda unite da un cavo sottomarino: verso un nuovo asse europeo

Due dei mercati elettrici meno interconnessi d’Europa hanno deciso di compiere un passo decisivo verso una maggiore integrazione energetica. Spagna e Irlanda oggi firmeranno un memorandum d’intesa per avviare lo studio di un’infrastruttura ambiziosa: un grande cavo sottomarino capace di collegare direttamente le coste dei due Paesi. L’iniziativa nasce dalla necessità di rafforzare la sicurezza energetica e accelerare l’elettrificazione, puntando su una maggiore produzione nazionale da fonti rinnovabili. Entrambi i Paesi, infatti, sono considerati “isole energetiche” all’interno dell’Unione Europea, con un livello di interconnessione inferiore rispetto ad altri Stati membri. Questo limite ha spinto Madrid e Dublino a cercare soluzioni innovative per migliorare la resilienza dei rispettivi sistemi energetici. L’accordo rappresenta quindi non solo un progetto infrastrutturale, ma anche un segnale politico forte verso una maggiore cooperazione europea in un settore strategico.

Il progetto del cavo sottomarino e lo scambio di energia rinnovabile

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, il collegamento previsto coprirà una distanza compresa tra i 1.000 e i 1.100 chilometri, unendo la costa settentrionale spagnola delle Asturie con quella meridionale irlandese. L’obiettivo principale è sfruttare le complementarità dei due sistemi energetici nazionali. Da un lato, la Spagna potrà esportare l’energia solare prodotta in eccesso, mentre l’Irlanda metterà a disposizione l’elettricità generata dai suoi parchi eolici offshore, tra i più promettenti in Europa. Questo scambio consentirebbe di bilanciare la produzione e la domanda nei due Paesi, riducendo sprechi e aumentando l’efficienza complessiva. Il ministro spagnolo per la Transizione ecologica, Sara Aagesen, firmerà l’accordo insieme al ministro irlandese dell’Energia Darragh O’Brien, segnando l’avvio ufficiale della collaborazione. I gestori delle reti di trasmissione, Red Eléctrica ed EirGrid, saranno incaricati di studiare la fattibilità tecnica ed economica del progetto.

Un’accelerazione necessaria per la transizione energetica europea

Il contesto geopolitico attuale ha reso ancora più urgente la necessità di rafforzare l’indipendenza energetica europea. I conflitti armati degli ultimi anni hanno spinto l’Unione Europea a dare priorità alla transizione energetica, incentivando progetti che favoriscano l’elettrificazione e la produzione interna di energia. In questo scenario, le interconnessioni tra i Paesi membri assumono un ruolo centrale, ma spesso sono rallentate da iter autorizzativi complessi e lunghi. Uno degli obiettivi del memorandum tra Spagna e Irlanda è proprio quello di accelerare questi processi, creando un precedente positivo per altri progetti simili nel continente. “È fondamentale accelerare la realizzazione delle reti elettriche e l’interconnessione su larga scala, per rafforzare la competitività dell’UE, ridurre i costi per i consumatori e garantire la nostra sicurezza energetica collettiva”, ha dichiarato il ministro dell’Energia O’Brien prima del suo arrivo a Madrid per il congresso europeo sull’energia eolica Wind Europe 2026. L’iniziativa si inserisce dunque in una strategia più ampia che punta a rendere il sistema energetico europeo più integrato, sostenibile e resiliente nel lungo periodo.