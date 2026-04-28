Spazio: Germania e Norvegia amplieranno la cooperazione per l’esplorazione

Germania e Norvegia hanno concordato una più stretta cooperazione nel campo dell’esplorazione spaziale. Lo ha annunciato il Ministro per la Ricerca, la Tecnologia e lo Spazio tedesco, Dorothee Baer, a margine di un incontro con il Ministro per il Commercio e l’Industria norvegese, Cecilie Myrseth, a Tromso. A tal fine è stata firmata una lettera di intenti che delinea i compiti e gli obiettivi di un gruppo di lavoro congiunto. “Questo è un passo importante verso una maggiore sovranità. Ciò include, tra le altre cose, una maggiore indipendenza dagli Stati Uniti nel campo delle comunicazioni e delle tecnologie satellitari. L’isola norvegese di Andoya, con il suo sito di lancio missilistico, è destinata a garantire l’accesso della Germania allo spazio”, ha affermato Baer.