Spazio, Meloni: “Kenya protagonista in Africa, vogliamo potenziare il centro di Malindi”

Italia e Kenya lavorano insieme da tempo nel settore spaziale, nel quale Nairobi gioca un ruolo da protagonista in Africa. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il Presidente del Kenya, William Ruto, oggi in visita a Roma. “Non posso dimenticare il settore spaziale, ambito nel quale già da tempo Italia e Kenya lavorano insieme e nel quale Nairobi gioca un ruolo da protagonista in Africa. È nostra intenzione potenziare il centro spaziale Luigi Broglio di Malindi per renderlo un hub continentale di eccellenza“, ha affermato Meloni.