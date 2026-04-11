Splashdown! La missione Artemis II è tornata sulla Terra: successo storico per la NASA | FOTO e VIDEO

La missione Artemis II, che ha segnato il ritorno dell’uomo verso la Luna in oltre 50 anni, si è conclusa con uno spettacolare splashdown nell’Oceano Pacifico. I 4 pionieri, il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti di missione Christina Koch e Jeremy Hansen, sono così tornati sulla Terra dopo aver trascorso 10 giorni nello spazio, percorrendo complessivamente oltre 1 milione di chilometri e spingendosi più lontano dal nostro pianeta di quanto nessun essere umano avesse mai fatto. Alle 01:33 italiane, la capsula Orion si è separata dal Modulo di Servizio Europeo, che ha mantenuto in funzione la maggior parte dei sistemi della capsula negli ultimi nove giorni. Il Modulo di Servizio, ormai inutile, è stato lasciato bruciare sopra il Pacifico. Pochi minuti dopo, alle 01:37, Orion ha eseguito una piccola accensione dei motori, la “Crew Module Raise Burn”, per distanziarsi in modo sicuro dai detriti del modulo appena sganciato e perfezionare l’angolo di attacco.

Missione Artemis II, la capsula Orion si separa dal Modulo di Servizio Europeo

L’impatto con l’atmosfera è iniziato alle 01:53, quando Orion si trovava a circa 120km di quota, viaggiando a 35 volte la velocità del suono, iniziando a trasformare l’energia cinetica in calore, affrontando temperature di 2.760°C. Il calore estremo ha ionizzato l’aria intorno al veicolo creando uno scudo di plasma che, come previsto, ha interrotto ogni comunicazione radio tra le 01:53 e le 2:00. Solo alle 02:03, a circa 7km di quota, è iniziato il dispiegamento dei paracadute, con lo splashdown nel Pacifico che è avvenuto alle 02:07, segnando la fine di una missione storica per la NASA e per l’esplorazione spaziale umana.

Il rientro è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. Ora la capsula dovrà essere agganciata dalle imbarcazioni che la guideranno alla nave dove gli astronauti saranno aiutati a uscire dalla capsula e sottoposti ai controlli medici.

Il rientro di Artemis II: il dispiegamento del paracadute principale

Una missione da record

Lanciati dalla Florida l’1 aprile, gli astronauti della missione Artemis II hanno collezionato un successo dopo l’altro mentre guidavano con maestria il tanto atteso ritorno sulla Luna della NASA, il primo passo importante per la creazione di una base lunare sostenibile. Artemis II non è atterrata sulla Luna né è entrata in orbita lunare. Ma ha battuto il record di distanza dell’Apollo 13, portando Wiseman e il suo equipaggio nel punto più lontano mai raggiunto dall’uomo dalla Terra, a 406,771km dal nostro pianeta.

Poi, nella scena più toccante della missione, gli astronauti hanno chiesto il permesso di dare il nome della loro navicella lunare e della defunta moglie di Wiseman, Carroll, a due crateri. Durante il sorvolo da record, hanno documentato scene del lato nascosto della Luna mai viste prima a occhio nudo e si sono goduti un’eclissi solare totale. L’eclissi, in particolare, “ci ha lasciati tutti senza parole“, ha detto Glover.

Il loro senso di meraviglia e amore ha incantato tutti, così come le loro immagini mozzafiato della Luna e della Terra. L’equipaggio di Artemis II ha evocato i primi esploratori lunari dell’Apollo 8 con l’immagine del tramonto della Terra, il cosiddetto “Earthset”, mostrando il nostro pianeta blu dietro la Luna grigia. Ricordava la famosa foto dell’alba della Terra dell’Apollo 8 del 1968.

Anche qualche intoppo

Nonostante l’importante contributo scientifico, il volo di quasi 10 giorni non è stato esente da problemi tecnici. Sia il sistema di approvvigionamento idrico che quello di propulsione della capsula hanno avuto problemi alle valvole. Forse l’inconveniente più eclatante è stato un guasto alla toilette, che ha impedito all’equipaggio di utilizzarla per i propri bisogni per gran parte del viaggio, costringendoli a ricorrere ai tradizionali sacchetti. Gli astronauti hanno minimizzato l’accaduto. “Non possiamo esplorare più a fondo se non accettiamo qualche inconveniente”, ha affermato Koch, “se non facciamo qualche sacrificio, se non ci assumiamo qualche rischio, e tutto ciò vale la pena”. Hansen ha aggiunto: “si effettuano molti test a terra, ma la prova finale è quando si porta l’hardware nello spazio, ed è una vera sfida”.

Le prossime tappe del programma Artemis

Nell’ambito del programma Artemis rinnovato, l’anno prossimo Artemis III vedrà gli astronauti esercitarsi nell’attracco della loro capsula con uno o due moduli lunari in orbita attorno alla Terra. Artemis IV tenterà di far atterrare un equipaggio di due persone vicino al Polo Sud della Luna nel 2028.