Artemis II, “dieci giorni nello spazio, infinita gioia lunare”: l’emozionante VIDEO della NASA

“L’equipaggio di Artemis II ci ha portato con sé in un tour lampo della Luna, testando la capsula Orion che alla fine ci riporterà sulla superficie lunare per restarci”. Lo scrive la NASA su Facebook postando un video mozzafiato della missione, che racchiude alcuni dei momenti più emozionanti, scanditi dalle urla di gioia dell’equipaggio e dalle loro parole di sorpresa e incanto per lo spettacolo che si stava aprendo davanti ai loro occhi ma anche di orgoglio per i traguardi raggiunti. “Reid, Victor, Christina, Jeremy e Rise hanno viaggiato più lontano nello spazio di qualsiasi altro essere umano prima di loro. Sapevamo che avremmo ottenuto un’enorme quantità di dati dalla loro missione, da analisi cruciali sul funzionamento della navicella a nuove osservazioni della superficie lunare. Cosa non ci aspettavamo? Quanta gioia ci avrebbe portato l’equipaggio. Dieci giorni nello spazio, infinita gioia lunare”, scrive la NASA.

In un precedente messaggio, l’agenzia spaziale americana ricorda che gli astronauti sono in viaggio verso casa. L’ammaraggio è previsto nell’Oceano Pacifico intorno alle 02:07 (ora italiana) di sabato 11 aprile, al largo della costa di San Diego.