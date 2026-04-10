Artemis II, tuffo balistico mozzafiato: Integrity sfida l’inferno a oltre 38mila km/h, la cronologia del rientro

L’attesa sta per finire e il mondo intero si ferma per osservare il cielo sopra l’Oceano Pacifico, dove stasera si consumerà l’atto conclusivo di un’impresa che mancava da oltre mezzo secolo. I 4 astronauti della missione Artemis II, a bordo della capsula Orion denominata Integrity, si apprestano ad affrontare la fase più critica del loro viaggio di 10 giorni verso la Luna e ritorno: un tuffo balistico mozzafiato attraverso l’atmosfera terrestre. Per la prima volta dal 1972, un equipaggio umano rientra dallo Spazio profondo sfidando leggi fisiche estreme, con una velocità di rientro che toccherà i 38.600 km/h e temperature esterne capaci di fondere il metallo. La NASA ha definito questa manovra come 13 minuti di eventi che devono incastrarsi alla perfezione, un balletto tecnologico dove ogni sistema, dallo scudo termico ai paracadute, sarà messo alla prova oltre ogni limite precedentemente testato. Sarà un momento di tensione altissima per le famiglie degli astronauti e per il centro di controllo a Houston, poiché il successo della missione determinerà il futuro dell’esplorazione umana e il ritorno definitivo sul suolo lunare previsto per i prossimi anni.

Preparativi e manovre: le ultime ore di Integrity nello Spazio

Il cronometro del rientro inizia a correre ufficialmente alle 17:35 ora italiana, quando il controllo missione trasmetterà la tradizionale canzone di sveglia ai 4 pionieri: il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti di missione Christina Koch e Jeremy Hansen. Dopo le operazioni di routine, come l’igiene personale e l’ultima colazione nello Spazio, l’equipaggio inizerà la complessa configurazione della cabina alle 19:50. Questa fase prevede lo stivaggio accurato di ogni attrezzatura mobile e la preparazione dei sedili d’urto, fondamentali per attutire l’impatto finale con l’oceano.

Alle 20:53 è prevista la manovra “Return Trajectory Correction 3“, un’accensione dei propulsori di precisione che corregge la rotta per centrare il corridoio di rientro sopra San Diego. Un errore minimo in questa fase comporterebbe il rischio di rimbalzare sull’atmosfera o di entrare con un angolo troppo ripido, sottoponendo il veicolo a sollecitazioni strutturali fatali. Successivamente, alle 23:05, gli astronauti indosseranno le tute arancioni OCSS (Orion Crew Survival System), progettate per garantire la sopravvivenza in caso di depressurizzazione fino a 6 giorni consecutivi.

Cronologia del rientro: tutti i passaggi verso lo splashdown

Il percorso verso casa entra nel vivo nel cuore della notte italiana. Alle 01:15 dell’11 aprile, la NASA effettuerà il passaggio delle comunicazioni dal Deep Space Network al sistema di satelliti TDRSS, garantendo un contatto costante durante l’avvicinamento orbitale. Il momento di massima tensione inizia alle 01:33, quando la capsula Integrity si separerà dal Modulo di Servizio Europeo: quest’ultimo, ormai inutile, verrà lasciato bruciare sopra il Pacifico. Pochi minuti dopo, alle 01:37, Orion eseguirà una piccola accensione dei motori, la “Crew Module Raise Burn”, per distanziarsi in modo sicuro dai detriti del modulo appena sganciato e perfezionare l’angolo di attacco.

L’impatto con l’atmosfera terrestre, noto come “entry interface“, avverrà alle 01:53. In questo istante la capsula, che si troverà a circa 120 km di quota, inizierà a trasformare l’energia cinetica in calore, affrontando temperature di 2.760°C. Durante questa fase, tra le 01:53 e le 01:59, il calore estremo ionizzerà l’aria intorno al veicolo creando uno scudo di plasma che interromperà ogni comunicazione radio. Saranno 6 minuti di silenzio assoluto durante i quali l’equipaggio sperimenterà una forza di gravità pari a 3,9 G. Solo alle 02:03, una volta rallentata la corsa, si apriranno i 2 paracadute stabilizzatori a circa 6.700 metri di altitudine, seguiti un minuto dopo dai 3 mastodontici paracadute principali che si dispiegheranno a 1.800 metri per frenare la discesa fino a circa 32 km/h.

L’atto finale, lo splashdown, è previsto per le 02:07 ora italiana. La capsula Integrity toccherà l’acqua sancendo il ritorno fisico dell’umanità dalle orbite lunari. Le operazioni post-atterraggio inizieranno immediatamente: alle 02:22 i sistemi di bordo verranno spenti e alle 03:06 inizierà l’estrazione fisica dell’equipaggio da parte dei sommozzatori della USS John P. Murtha. Gli astronauti dovrebbero mettere piede sul ponte della nave di recupero intorno alle 03:35, pronti per i primi esami medici. La missione si concluderà ufficialmente con una conferenza stampa della NASA alle 04:30, dove verranno forniti i primi dettagli sullo stato di salute dei 4 eroi e sull’integrità del veicolo.

La fisica del terrore: lo scudo termico e il futuro delle missioni

Il successo di questa missione dipende interamente dalla tenuta dello scudo termico di Orion, un componente che ha richiesto anni di sviluppo e che oggi affronta il suo test più severo. Dopo le anomalie riscontrate durante il volo senza equipaggio di Artemis I, i tecnici hanno optato per una traiettoria “loft“, una manovra che permette alla capsula di rimbalzare leggermente sugli strati alti dell’atmosfera come un sasso sull’acqua. Questo stratagemma riduce il carico di calore e la durata dello stress termico, proteggendo la preziosa cabina Integrity e i suoi occupanti dalla furia elementale prodotta dalla velocità ipersonica. L’esito positivo di questo ammaraggio rappresenta la chiave di volta per l’intero programma Artemis. Se Orion dimostrerà di poter riportare a casa l’uomo in sicurezza dopo un viaggio trans-lunare, la strada per Artemis III sarà spianata.