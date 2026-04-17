Stop al piano faunistico del Molise: il Consiglio di Stato sospende le uccisioni, la nota LNDC Protection

È stata pubblicata questa mattina la decisione del Consiglio di Stato, sezione sesta, che, in riforma dell’ordinanza del TAR Molise, impone la sospensione della delibera regionale con la quale a dicembre scorso era stato approvato il Piano straordinario regionale di gestione e contenimento della fauna selvatica, affidando ai cacciatori l’uccisione di un numero imprecisato di animali selvatici appartenenti a diverse specie: daino, cervo, capriolo, nutria, coniglio selvatico, minilepre, istrice e tasso, volpe, colombo di città, tortora dal collare orientale, cornacchia grigia e gazza, cormorano, storno, parrocchetto dal collare.

“Le motivazioni alla base della pronuncia sono molto forti e accolgono le argomentazioni portate in giudizio dalle associazioni animaliste, rappresentate dagli avvocati Michele Pezone ed Herbert Simone. Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto necessario sospendere l’efficacia dell’atto a firma del Presidente Roberti, in quanto ha riconosciuto che l’atto regionale avrebbe potuto determinare l’uccisione illegittima di animali selvatici.

Inoltre i giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato che il ricorso delle associazioni riporta “profili di fondatezza” in riferimento alla mancata previsione di limiti quantitativi e temporali di prelievo delle numerose specie di animali selvatici condannate a morte dalla Regione”: è quanto si legge in una nota inviata da LNDC Protection.

“Viene inoltre evidenziata la mancata istruttoria della Regione Molise relativamente: ai danni asseritamente provocati da ognuna delle varie specie per le quali l’atto impugnato prevede di dar corso a misure di controllo (cioè uccisione) e quindi in ordine alle ragioni per cui è necessario dare corso a tali misure per tutte le specie animali indicate (essendo dunque necessaria una specifica istruttoria per ciascuna specie); al monitoraggio preventivo delle specie medesime e a come si coordini l’attività di controllo con la normale attività venatoria, al fine di preservare la vitalità delle specie contemplate nell’atto impugnato; alla adeguatezza e proporzionalità delle misure di controllo indicate nell’atto impugnato, e in particolare in ordine alla necessità di adottare misure cruente”.

“Mentre a livello nazionale la maggioranza parlamentare si sta prodigando per demolire le poche tutele ancora garantite agli animali selvatici, a tutto ed esclusivo vantaggio dei cacciatori, siamo molto felici di essere riusciti a bloccare la deriva filo venatoria della Regione Molise – dichiarano LAV e LNDC Animal Protection – rinnoviamo perciò il nostro appello al Presidente Roberti, perché cancelli il piano censurato dal Consiglio di Stato, verso metodi non cruenti per favorire la convivenza pacifica con gli animali selvatici”.