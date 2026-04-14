Stretto di Hormuz: l’Europa studia una missione navale senza gli Stati Uniti

Nel pieno delle tensioni legate alla guerra in corso in Iran, i Paesi europei stanno lavorando a una strategia autonoma per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più cruciali al mondo. Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, l’obiettivo è creare una coalizione internazionale capace di intervenire una volta terminato il conflitto, evitando però il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. L’iniziativa riflette il crescente desiderio europeo di assumere un ruolo più indipendente nella gestione delle crisi globali, soprattutto in uno scenario segnato da instabilità e competizione tra potenze. La guerra iraniana ha infatti evidenziato quanto la sicurezza energetica e commerciale dell’Europa sia vulnerabile, rendendo urgente una risposta coordinata ma autonoma.

Il piano franco-britannico e il ruolo degli alleati

Il progetto è promosso da Regno Unito e Francia, con il sostegno diretto del presidente Emmanuel Macron e del premier britannico Keir Starmer. L’idea è quella di dar vita a una missione difensiva che includa operazioni di sminamento e il dispiegamento di navi militari per proteggere il traffico commerciale. Macron ha chiarito che la coalizione escluderebbe le “parti belligeranti” – tra cui Iran, Stati Uniti e Israele – per evitare escalation e rendere l’iniziativa più accettabile a livello diplomatico. Anche la Germania potrebbe entrare nel progetto, nonostante la sua tradizionale cautela nelle operazioni militari all’estero, grazie alle sue competenze avanzate nello sminamento navale. Un primo confronto internazionale è già stato programmato, con una riunione convocata da Parigi e Londra che vedrà la partecipazione di vari partner europei ma non di Washington, segno di una chiara volontà di autonomia strategica.

Obiettivi economici e strategici della missione

Il cuore del piano è il ripristino della piena operatività dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa il 20% del petrolio mondiale. La guerra in Iran ha compromesso la sicurezza dell’area, mettendo a rischio le rotte energetiche globali e causando forti oscillazioni nei mercati. La missione europea si articolerebbe in tre fasi: prima l’evacuazione delle navi rimaste bloccate durante il conflitto, poi la bonifica delle mine e infine il pattugliamento con scorte militari per garantire un passaggio sicuro. Questo approccio graduale mira a ristabilire la fiducia degli operatori commerciali e a prevenire ulteriori crisi. Tuttavia, dietro l’apparente unità emergono divergenze: Parigi ritiene che l’assenza degli Stati Uniti sia un vantaggio diplomatico, mentre Londra teme possibili tensioni nei rapporti transatlantici. In un contesto globale segnato dalla guerra iraniana, la riuscita di questo piano potrebbe rappresentare un banco di prova decisivo per il ruolo dell’Europa come attore geopolitico autonomo.