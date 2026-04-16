Stretto di Hormuz, l’Iran apre al transito nelle acque omanite: il motivo della decisione

Nel pieno della guerra che dal 28 febbraio ha trasformato il Golfo Persico in uno dei punti più caldi del pianeta, arriva da Iran un segnale che potrebbe indicare un primo, timido passo verso la de-escalation. Secondo una fonte informata da Teheran, le autorità iraniane starebbero valutando la possibilità di consentire alle navi di transitare liberamente nello Stretto di Hormuz, ma limitatamente al lato omanita e senza rischio di attacchi. Si tratterebbe tuttavia più di un gesto politico che di una soluzione immediata alla paralisi del traffico marittimo: centinaia di navi restano ancora bloccate, in attesa di poter attraversare uno dei passaggi più strategici del commercio globale. Il messaggio di Teheran sembra chiaro: dimostrare apertura senza rinunciare al controllo delle proprie acque territoriali, in un contesto dove ogni mossa ha un peso diplomatico enorme.

Il nodo strategico dello Stretto e l’impatto globale

Lo Stretto di Hormuz rappresenta una vera arteria vitale per l’economia mondiale, gestendo circa il 20% del flusso globale di petrolio e gas naturale liquefatto. Proprio per questo, ogni tensione nella zona si traduce immediatamente in instabilità dei mercati energetici e timori per la sicurezza delle forniture. La proposta iraniana di permettere il passaggio sul lato omanita si inserisce in questo scenario delicato, cercando di rassicurare almeno in parte l’industria marittima e gli operatori internazionali. Anche l’Organizzazione Marittima Internazionale ha accolto con favore qualsiasi iniziativa volta a garantire il transito sicuro delle navi. Tuttavia, la situazione sul campo resta complessa: mine, rischi militari e tensioni geopolitiche rendono difficile una ripresa immediata delle rotte, mentre migliaia di marittimi continuano a trovarsi in condizioni di stallo.

Dalla linea dura alla cauta apertura

La proposta rappresenta un netto cambio di tono rispetto alle posizioni più aggressive emerse nelle settimane precedenti, quando Teheran aveva ipotizzato misure drastiche come l’imposizione di tariffe di transito o un controllo ancora più rigido dello stretto. Opzioni che erano state duramente criticate dall’industria navale internazionale, in quanto potenzialmente in violazione delle convenzioni marittime. Ora, invece, l’Iran sembra voler inviare un segnale di disponibilità al dialogo, pur mantenendo una linea di fermezza sulla propria sovranità. Questo cambio di strategia arriva in un momento in cui il conflitto sembra avvicinarsi a una fase decisiva, con un cessate il fuoco temporaneo già in vigore dall’8 aprile e una crescente pressione internazionale per evitare un’escalation.