Stretto di Hormuz, Trump avverte: “le navi che lo violano saranno eliminate in modo brutale”

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran raggiungono un nuovo picco nel contesto della guerra in corso che sta ridisegnando gli equilibri geopolitici del Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un duro avvertimento a Teheran, annunciando un blocco navale nello strategico Stretto di Hormuz. Si tratta di uno dei punti più sensibili per il traffico energetico globale, attraverso cui passa una quota significativa del petrolio mondiale. In questo scenario già estremamente teso, ogni movimento militare rischia di trasformarsi in un’escalation incontrollabile. La decisione americana si inserisce infatti in una strategia più ampia volta a limitare le capacità operative dell’Iran, già duramente colpito dalle operazioni militari delle ultime settimane.

Le dichiarazioni di Trump

Nel suo intervento su Truth Social, Trump ha utilizzato toni forti, rivendicando la supremazia militare statunitense nelle acque del Golfo. “La Marina iraniana giace sul fondo del mare, completamente annientata – 158 navi. Quelle che non abbiamo colpito sono le loro poche, come le chiamano loro, ‘navi da attacco veloce’, perché non le consideravamo una minaccia significativa. Avviso: se una qualsiasi di queste navi si avvicinerà anche solo minimamente al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata, utilizzando lo stesso sistema di uccisione che usiamo contro i trafficanti di droga sulle imbarcazioni in mare. È rapido e brutale”, ha dichiarato Trump.

Un conflitto che si allarga

La guerra con l’Iran, già caratterizzata da scontri indiretti e operazioni mirate, sembra ora avvicinarsi a uno scontro sempre più diretto. Il blocco dello Stretto di Hormuz rappresenta infatti una mossa altamente simbolica e operativa, che potrebbe avere conseguenze non solo militari ma anche economiche a livello globale. Il rischio è quello di un allargamento del conflitto, con il coinvolgimento di altri attori regionali e internazionali, già preoccupati per la stabilità dell’area. Le dichiarazioni di Trump si inseriscono quindi in un clima di crescente tensione, dove la diplomazia sembra lasciare spazio alla deterrenza militare e alle dimostrazioni di forza.