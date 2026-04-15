Studio scientifico scopre come l’evoluzione darwiniana guida lo sviluppo del cancro

La comprensione scientifica del cancro sta attraversando un cambio di paradigma fondamentale, spostando l’attenzione dalla semplice accumulazione di danni genetici a un processo molto più complesso di selezione naturale all’interno del corpo umano. Un recente e illuminante studio intitolato “Tumour promotion through the lens of evolution”, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, propone una sintesi rivoluzionaria tra la genomica moderna e i principi classici dell’evoluzione. Gli autori, tra cui Nuria Lopez-Bigas e Allan Balmain, sostengono che la presenza di mutazioni non sia di per sé sufficiente a scatenare la malattia. La ricerca evidenzia infatti come i tessuti umani sani siano in realtà un mosaico di milioni di cellule che portano mutazioni oncogene note, le quali però rimangono in uno stato silente per decenni senza mai trasformarsi in tumori maligni. Questa osservazione suggerisce che il vero motore della malattia sia la “promozione tumorale”, un processo che modifica l’ambiente circostante e permette a queste cellule preesistenti di proliferare a scapito delle vicine.

Il paradosso dei tessuti sani e la modalità stealth delle mutazioni

Per decenni la ricerca si è concentrata quasi esclusivamente sulla ricerca delle mutazioni “driver”, ovvero quelle alterazioni genetiche ritenute responsabili della trasformazione cellulare. Tuttavia, i recenti progressi nel sequenziamento del DNA hanno rivelato un dato sorprendente: la stragrande maggioranza delle cellule mutate non darà mai origine a un tumore. Queste cellule operano in quella che gli scienziati definiscono una modalità invisibile o “stealth mode”, integrandosi perfettamente nell’architettura del tessuto e mantenendo l’omeostasi nonostante il loro potenziale maligno. Il passaggio critico verso la neoplasia non dipende dunque solo dalla comparsa di una nuova mutazione, ma dal mutamento dei vincoli selettivi del tessuto. Quando un’esposizione esterna o un processo endogeno altera l’equilibrio del microambiente, le cellule che possiedono specifiche mutazioni acquisiscono un vantaggio competitivo, iniziando un’espansione clonale che aumenta drasticamente il rischio di sviluppare un tumore visibile.

La tumorigenesi come processo di variazione e selezione naturale

Il modello proposto nello studio interpreta il cancro attraverso i primi principi dell’evoluzione darwiniana: la variazione e la selezione. La variazione è rappresentata dalle mutazioni genetiche che avvengono casualmente durante la crescita cellulare o a causa di processi mutageni. La selezione è invece determinata dalle pressioni esercitate dal microambiente tissutale. Secondo questa visione, la tumorigenesi è una battaglia Darwiniana continua che si svolge all’interno dei nostri organi. In tessuti come l’epitelio squamoso dell’esofago, dove le cellule staminali non sono separate da barriere fisiche, la competizione è feroce e la selezione positiva agisce come forza dominante. Al contrario, in organi con architetture più protette, come le cripte del colon, la competizione è limitata e la deriva genetica gioca un ruolo più significativo rispetto alla selezione. Questa differenza strutturale spiega perché alcuni tessuti siano più suscettibili di altri alla promozione tumorale scatenata da fattori esterni.

Distinguere tra agenti mutageni e promotori tumorali

Uno dei punti cardine della ricerca riguarda la distinzione fondamentale tra mutageni e promotori. Un agente è definito mutageno se aumenta il tasso di mutazione nel DNA delle cellule, mentre è un promotore tumorale se favorisce l’espansione di cloni mutanti già esistenti. La scoperta sensazionale riportata nello studio è che la maggior parte dei carcinogeni umani noti o sospetti non agisce come mutageno. Fattori come l’inquinamento atmosferico, l’obesità, l’alcol e persino le bevande molto calde agiscono principalmente come promotori. Questi agenti causano infiammazione cronica, danni ai tessuti o stress ossidativo, creando condizioni che favoriscono selettivamente le cellule con mutazioni oncogene. Ad esempio, l’amianto non induce necessariamente una pioggia di nuove mutazioni, ma provoca un danno tissutale cronico che permette alle rare cellule con mutazioni preesistenti di dominare il panorama cellulare del polmone, portando infine al mesotelioma.

Il ruolo dell’infiammazione e della guarigione delle ferite

Il legame tra la promozione tumorale e la risposta immunitaria è profondo e si intreccia con i meccanismi endogeni di guarigione delle ferite. Lo studio sottolinea come i promotori tumorali spesso mimino una ferita persistente che non riesce a risolversi. In condizioni normali, una ferita attiva una cascata di eventi che culmina nella proliferazione cellulare e nel ripristino dell’ordine. Tuttavia, in presenza di cellule che portano mutazioni driver come quelle del gene KRAS o HRAS, l’esposizione cronica a fattori infiammatori crea una risposta di guarigione perturbata. Le cellule mutate non rispondono più ai segnali di stop e utilizzano i segnali proliferativi destinati alla riparazione dei tessuti per espandersi indefinitamente. Questo processo di selezione clonale guidato dall’infiammazione è il vero passaggio limitante nella maggior parte dei tumori umani, rendendo l’esposizione ai promotori il principale fattore di rischio prevenibile.

Verso una nuova era della prevenzione e i farmaci promolitici

Le implicazioni di questo modello per la medicina del futuro sono immense, specialmente nel campo della prevenzione. Se la promozione tumorale è un processo lungo e influenzabile, allora identificare e mitigare l’effetto dei promotori diventa una priorità assoluta. Gli scienziati propongono lo sviluppo di nuovi saggi a breve termine che, grazie al sequenziamento ultra-profondo corretto dagli errori, possano misurare l’espansione clonale nei tessuti normali prima ancora che appaiano lesioni visibili. L’obiettivo ultimo è la creazione di una nuova classe di agenti preventivi chiamati “promolitici”. Questi composti dovrebbero essere in grado di inibire specificamente i cloni cellulari pericolosi o di alterare il panorama competitivo del tessuto a favore delle cellule sane. Invece di limitarsi a contare le mutazioni, la medicina di precisione del futuro si concentrerà sul monitoraggio della dinamica evolutiva dei tessuti, offrendo la possibilità di intervenire anni prima che il cancro possa effettivamente manifestarsi.