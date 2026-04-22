Super Tifone Sinlaku: recuperato un corpo tra i resti della nave capovolta nelle Marianne

È stato recuperato il corpo di uno dei 6 membri dell’equipaggio della nave da carico Mariana, capovolta al largo delle Isole Marianne Settentrionali durante il passaggio del super tifone Sinlaku. Secondo un comunicato della United States Coast Guard, i sommozzatori sono riusciti a individuare e recuperare il cadavere grazie anche all’impiego di un drone subacqueo telecomandato, utilizzato per ispezionare l’interno dello scafo rovesciato. Il ritrovamento è avvenuto ieri, mentre le condizioni del mare restano difficili. A circa 177 km dal relitto sono stati inoltre avvistati detriti riconducibili alla nave, tra cui una scialuppa di salvataggio gonfiabile parzialmente sommersa.

L’equipaggio aveva lanciato una richiesta di soccorso il 15 aprile, segnalando alla Guardia costiera la perdita del motore di dritta e la necessità di assistenza urgente. Il contatto con la nave era stato perso il giorno successivo. Le operazioni di ricerca iniziali sono state fortemente ostacolate dal vento intenso e dal mare agitato. La nave era stata avvistata capovolta sabato a circa 64 chilometri a Nord/Est dell’isola di Pagan, nell’arcipelago delle Marianne del Nord. Sinlaku ha colpito duramente la regione, causando gravi danni da vento e inondazioni. Le autorità statunitensi continuano le operazioni di ricerca degli altri membri dell’equipaggio, mentre si valutano le condizioni del relitto e la possibile presenza di ulteriori vittime intrappolate a bordo.