Svolta storica in Canada: nuove regole per la cittadinanza ai figli nati all’estero

Il panorama della mobilità internazionale e dei diritti civili sta subendo una trasformazione radicale nel Grande Nord Bianco. Il governo del Canada ha recentemente presentato una legislazione decisiva per correggere quella che molti definivano una discriminazione sistematica contro i cittadini canadesi residenti all’estero. Per decenni, una norma controversa nota come “limite della prima generazione” ha impedito ai cittadini canadesi nati fuori dai confini nazionali di trasmettere automaticamente la propria nazionalità canadese ai figli, qualora anche questi ultimi fossero nati all’estero. Questa barriera legale, che ha creato generazioni di cosiddetti “canadesi perduti”, è ora destinata a scomparire, aprendo le porte a una nuova era per la doppia cittadinanza e il ricongiungimento ideale delle famiglie sparse per il mondo.

La fine del limite della prima generazione e il ritorno dei diritti di sangue

La riforma nasce dalla necessità di rispondere a una sentenza della Corte Superiore dell’Ontario, che aveva dichiarato incostituzionale il precedente sistema, definendolo punitivo nei confronti di chi, pur essendo canadese a tutti gli effetti, aveva scelto di vivere, lavorare o studiare oltre confine. Fino ad oggi, la cittadinanza per discendenza era limitata rigorosamente alla prima generazione nata all’estero. Questo significava che un canadese nato a Roma non poteva trasmettere il proprio status al figlio nato a Parigi, creando situazioni paradossali in cui fratelli o membri della stessa famiglia avevano diritti legali differenti. Con l’introduzione della nuova legge nel aprile 2026, il governo mira a ristabilire un principio di equità, garantendo che il passaporto canadese rimanga un diritto legato all’identità familiare e non solo alla geografia della nascita.

Il nuovo criterio del legame sostanziale con il territorio canadese

La vera novità di questa riforma risiede nel superamento del rigido criterio geografico a favore di un modello basato sul legame sostanziale. Per poter trasmettere la cittadinanza ai figli nati all’estero, il genitore canadese (anche se nato fuori dal Canada) dovrà dimostrare di aver trascorso almeno 1.095 giorni di presenza fisica cumulativa nel paese prima della nascita o dell’adozione del bambino. Questo periodo di tre anni serve a garantire che la cittadinanza non venga concessa in modo puramente simbolico, ma che esista una connessione reale e tangibile con la società, l’economia e i valori canadesi. Questo requisito di residenza fisica è stato pensato per bilanciare l’apertura dei diritti con la necessità di mantenere l’integrità del sistema migratorio nazionale.

Impatto sulle famiglie globali e sulla doppia cittadinanza

Le implicazioni di questo cambiamento per i canadesi che vivono negli Stati Uniti, in Europa e in altre parti del mondo sono immense. Migliaia di famiglie che si trovavano in un limbo burocratico potranno ora avviare le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza canadese per i propri figli, garantendo loro l’accesso ai servizi consolari, al diritto di voto e alla possibilità di tornare a vivere in Canada senza dover affrontare complessi processi di immigrazione. La riforma è stata accolta con favore dalle associazioni di espatriati, che vedono in questo atto un riconoscimento del valore della diaspora canadese. In un mondo sempre più interconnesso, la possibilità di mantenere e trasmettere una doppia identità nazionale è vista come un vantaggio competitivo sia per l’individuo che per lo Stato, che può contare su una rete globale di cittadini fedeli e integrati.

Una risposta politica alla crisi demografica e al talento internazionale

Oltre alla questione dei diritti civili, la mossa del governo di Justin Trudeau risponde anche a logiche di natura demografica ed economica. Il Canada, come molte nazioni occidentali, affronta la sfida dell’invecchiamento della popolazione e ha bisogno di attirare e mantenere individui qualificati. Facilitando la trasmissione della cittadinanza, il paese si assicura che i figli dei suoi cittadini più dinamici e mobili — spesso professionisti di alto livello che lavorano in ambito internazionale — mantengano un legame legale con la madrepatria. Questa strategia di conservazione del talento è fondamentale per garantire che le future generazioni di canadesi, ovunque siano nate, possano un giorno tornare a contribuire alla crescita economica e culturale del paese con le competenze acquisite all’estero.

Prospettive future per la legge sulla cittadinanza canadese

Mentre il disegno di legge prosegue il suo iter parlamentare per l’implementazione definitiva, restano alcune sfide logistiche legate alla gestione delle migliaia di nuove domande che inonderanno gli uffici del dipartimento Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). Tuttavia, la direzione è ormai tracciata: il Canada sta ridefinendo cosa significa essere cittadino nel ventunesimo secolo, passando da una concezione di appartenenza basata esclusivamente sul suolo a una basata sulla storia personale e familiare. Questa riforma non solo ripara un torto storico per i discendenti dei canadesi, ma posiziona il paese come uno dei più progressisti al mondo nella gestione dei diritti di cittadinanza transnazionale, confermando il valore universale e inclusivo del passaporto con la foglia d’acero.